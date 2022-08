Começa vacinação de crianças de três anos ou mais contra Covid-19

CARATINGA- A partir de desta quarta-feira (3), a equipe da Secretaria Municipal de Saúde iniciará a vacinação de crianças de três anos ou mais contra Covid-19.

As doses estarão disponíveis na Unidade V e unidades básicas de Saúde do Santa Zita e Santa Cruz, nos horários de 8h às 10h30 e 13h30 às 16h.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacina aplicada será a CoronaVac, no esquema de duas doses, sendo que a segunda dose pode ser aplicada após intervalo de 28 dias.

Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacina, cartão SUS, e certidão de nascimento das crianças no momento da vacinação.

Crianças que tiveram Covid-19 recentemente devem aguardar 30 dias para receberem a vacina. Os pequenos que estiverem gripados também não poderão receber a primeira dose.

À medida que novas doses forem disponibilizadas para o município, a campanha será ampliada para as crianças de dois anos.