Começa vacinação de adultos a partir de 48 anos

CARATINGA– A partir desta quinta-feira (01/07), pessoas sem comorbidades, a partir de 48 anos, poderão tomar a vacina contra o novo Coronavírus.

A vacinação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. Aquelas pessoas que moram em áreas descobertas por PSFs devem procurar a Unidade V, de 8h às 16h para receberem a vacina.

ESTADO

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebeu nesta quarta-feira (30/6), a primeira remessa do 28º lote de vacinas contra a covid-19.

As 624.500 doses da AstraZeneca desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins e foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, onde são verificados acondicionamento e temperatura.

Recorde

As 624.500 doses da AstraZeneca, somadas às remessas do mês junho, registram o maior recebimento de vacinas contra a covid-19 pelo estado.

No total, foram 4.023.760 doses, sendo da AstraZeneca 2.437.750 doses, 149.550 da Janssen, 619.800 doses da CoronaVac e 816.660 doses da Pfizer.

O valor total recebido corresponde à cobertura de 28,7% da população mineira apta para imunização que é de cerca de 14 milhões de pessoas.

Novas remessas

Minas Gerais espera receber, ainda esta semana, o restante da remessa do 28º lote, com as vacinas da Pfizer e da Janssen. A logística de distribuição e o público-alvo serão divulgados em breve.

Apoio

A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais, além do efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais.