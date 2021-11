Começa segunda etapa de vacinação contra Febre Aftosa

Expectativa é imunizar 33.900 bovinos e 952 búfalos em Caratinga e mais oito municípios da região

DA REDAÇÃO– Começou nesta segunda-feira (1), a 2ª etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em todo o território mineiro. Deverão ser imunizados bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 meses.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), fiscaliza a campanha junto aos produtores rurais e estabelecimentos revendedores de vacina. Nesta etapa, a expectativa é que sejam imunizados cerca de 10 milhões de animais em todo o estado com o objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e manter o compromisso com o agronegócio de Minas.

No escritório regional do IMA em Caratinga, a expectativa é imunizar 33.900 bovinos e 952 búfalos. Os quantitativos correspondem ao somatório dos municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Ente Folhas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Vargem Alegre

A campanha vai até 30 de novembro. O produtor pode comprovar a vacinação dos animais usando o formato eletrônico de declaração que estará disponível em www.ima.mg.gov.br ou, caso tenha cadastro, acessando o Portal de Serviços do Produtor.

Uma outra opção será o envio da declaração para o e-mail da unidade do IMA responsável pela jurisdição do município, no caso da região caratinga@ima.mg.gov.br. As declarações também podem ser realizadas pelo produtor de forma presencial nos postos de atendimento e conveniados ou presencialmente nos escritórios do IMA, observando as medidas de segurança para Covid 19. As unidades do IMA estão à disposição para quaisquer esclarecimentos.

O prazo para comprovar a vacinação termina em 10 de dezembro. Para facilitar a localização da propriedade, o IMA recomenda o envio do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) no momento da declaração.

O IMA de Caratinga fica situado à Praça Jones de Oliveira Pena, 200 – Limoeiro. Contato pelo (33) 3321-2987.

Evite multas

O produtor que não vacinar os animais estará sujeito a multa de 25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, o equivalente a R$ 98,6 por cabeça. A declaração de vacinação também é obrigatória e o produtor que não o fizer até 10 de dezembro poderá receber multa de 5 Ufemgs, o equivalente a R$ 19,72 por cabeça.