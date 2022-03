Começa o período da Quaresma

“Fraternidade e Educação” é tema da Campanha da Fraternidade 2022

CARATINGA – Anualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza a Campanha da Fraternidade (CF) no Tempo Litúrgico da Quaresma, o período de preparação para a Páscoa.

Nesta Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, a CNBB lançou virtualmente a Campanha da Fraternidade de 2022, com o tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

Abertura oficial

A abertura oficial da Campanha da Fraternidade ocorreu com a divulgação de um vídeo às 10h, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB e convidados.

No vídeo, o secretário geral da CNBB salientou que é preciso olhar a realidade da educação, buscar seus fundamentos e seus objetivos mais profundos para que em todas as situações da vida se possa falar com sabedoria e ensinar com amor.

“Cheguemos à Páscoa do Senhor com o coração transformado, um coração que trabalha para o mundo, uma sociedade de paz, de justiça social, fraternidade bem comum, amor e fé”.

Na sequência, o arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, afirmou que “no horizonte de todos como Igreja que ajuda a construir a sociedade se põe essa especial oportunidade de serviço à vida plena”.

Dom Walmor disse que a CNBB está certa da importância prioritária da educação em tempos novos na vida de cada cidadão e cidadã das famílias, em comunidades e no conjunto da sociedade brasileira.

A educação é o pilar da paz e, por isso mesmo, precisa receber sempre mais investimento significativo de todos, governantes, empreendedores, instituições, segmentos todos. Por isso mesmo, a nossa Conferência, a CNBB, promovendo a CF, busca fomentar a participação de todos no fortalecimento do campo educacional, iluminar compreensões, despertar comprometimentos e a convicção de que o tempo novo na sociedade se constrói e se sustenta através da prioridade da educação integral e qualificada.

O arcebispo de Goiânia (GO) e presidente da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB, dom João Justino, expressou que ao iniciar a Quaresma, os católicos do Brasil, com o coração de pastores movidos pela força do amor de Deus e da missão que foi confiada, se dirigem a todas as famílias, aos educadores, aos gestores para “lhes falar de um tema tão caro à educação, tema este refletido na CF de 2022”.

Mensagem do Papa

Também foi apresentada a mensagem do Papa Francisco por ocasião da abertura oficial da Campanha da Fraternidade. Sobre o tema da CF deste ano, o Papa Francisco destacou ser importante refletir sobre a relação entre “Fraternidade e Educação”, “fundamental para a valorização do ser humano em sua integralidade, evitando a ‘cultura do descarte’ – que coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade – e despertando-o para a importância do cuidado da criação”.

A CF 2022, para o Papa, é oportunidade para “reconhecer e valorizar a importante missão da Igreja no âmbito educativo”. E neste contexto da abordagem da educação, o pontífice apresentou dois desejos para a vivência da Campanha da Fraternidade no Brasil.