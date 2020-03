Começa o esquema de vacinação “drive-thru”

CARATINGA – Equipes da Secretaria de Saúde iniciaram ontem, o esquema de vacinação drive-thru contra gripe na Praça da Estação para os idosos que fazem parte do público-alvo da primeira etapa da campanha. A ação, que acontecerá até sexta-feira (27), das 8h às 16h, tem como proposta permitir o acesso mais rápido à vacina, também seguindo as recomendações da não aglomeração para evitar a propagação do coronavírus.

Vale lembrar que a ação complementa o trabalho que vem sendo feito pelas equipes da Secretaria de Saúde que têm realizado a vacinação nas casas dos idosos e nos locais de trabalho dos profissionais da saúde.

Assessoria de Comunicação