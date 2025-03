Começa nesta sexta-feira (14) a temporada 2025 dos Dias de Campo

MANHUAÇU – A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e a Emater-MG, iniciam nesta sexta-feira (14) a temporada 2025 dos Dias de Campo. Esse ano, serão sete encontros que envolvem várias comunidades rurais do município, com o primeiro sendo realizado em São Sebastião do Sacramento, a partir das 13h30.

O projeto desenvolvido há anos em Manhuaçu, tem como objetivo principal levar conhecimento e novas tecnologias ao homem do campo, por meio de parceria com as mais importantes empresas do segmento que atuam na região. “Estamos muito otimistas e ansiosos para iniciar os eventos deste ano. A experiência adquirida nas temporadas anteriores nos permitiu um crescimento gradativo e a cada ano conseguimos traçar novas metas para o fomento da agricultura familiar” – destacou Sandro Tavares, secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável.

Dentre as várias propostas para os Dias de Campo, os eventos de 2025 tem um foco especial na produção sustentável, visto que as mudanças climáticas são uma realidade cada vez presentes. “É com essa proposta que pretendemos potencializar nossas ações de conscientização sobre a importância de um olhar mais atento para as questões ambientais. Nossos parceiros também estão imbuídos nessa proposta e já preparam palestras voltadas para o tema” – destacou Paulo César de Assis Pires, extensionista rural da Emater.

A iniciativa privada e o cooperativismo também estarão presentes nas ações, com parcerias que vão de oferta de palestras até a distribuição de brindes para os produtores. Nesta temporada, NetZero, Cresol, Ofi e Cooxupé, encabeçam a lista que traz ainda outras empresas tradicionais na atuação no seguimento cafeeiro da região.

SECOM- Prefeitura de Manhuaçu