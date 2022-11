COMEÇA JORNADA PELO HEXA

Caratinguenses acompanharam jogo de estreia do Brasil nos barzinhos da cidade

CARATINGA- Na tarde desta quinta-feira (24), Caratinga parou para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo, tendo como adversário a Sérvia. O início da jornada pelo Hexa.

Alguns estabelecimentos comerciais, supermercados e bancos fecharam mais cedo, para que os trabalhadores pudessem acompanhar os jogos. A alteração na rotina é bastante comum neste período e outros órgãos da cidade também tiveram seus horários alterados, em virtude da Copa.

Já os bares da cidade aproveitaram para reunir torcedores e alavancar as vendas, com espaços ornamentados e um verdadeiro clima de Copa. Para quem gosta de assistir aos jogos com muita movimentação e em grupo, foram diversas opções de locais com transmissão em telão.