Começa Fenasc, a feira de negócios do Sicoob Credco

CARATINGA- O Sicoob Credcooper deu início na manhã desta quinta-feira (8) à Feira de Negócios Agropecuários, a Fenasc. O evento foi bastante prestigiado por associados, empresários e autoridades. Durante seu pronunciamento, Welington Moreira, prefeito de Caratinga, destacou a importância da feira para o agro da região.

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, destaca a satisfação da Fenasc presencial ser realizada após dois anos. “Para nós é uma alegria muito grande nesse ano de 2022 estar trazendo de volta em formato presencial nossa feira de negócios, que nos dois últimos anos foi feita de maneira virtual, face a essa pandemia. É com uma expectativa enorme que damos início à nossa feira”.

Ao todo, 70 expositores estão com stands montados, ofertando produtos a preções especiais. De acordo com Vagner, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas passem pelo local nos três dias de evento. “Dentre associados e não associados, das 11 cidades onde estamos inseridos, a participação de Caratinga e região. E expectativa de negócios as melhores possíveis, temos recursos subsidiados da ordem de R$ 90 milhões preparados para atender nosso produtor rural. Temos recursos próprios para atender todos os segmentos da sociedade na pessoa jurídica e física. Estamos preparados com toda estrutura e logística, todo preparo no atendimento e estrutura muito bacana. Entusiasmados, dispostos a atender, a proporcionar crescimento, financiamento, fomento mesmo para nossos produtores rurais, associados de maneira geral”.

A Fenasc segue até este sábado (10), das 9h às 20h, no Ycambi Ranch- km 1 da MG-425, estrada de acesso a Entre Folhas. Vagner Ribeiro deixa o convite para a fidelização de negócios. “Ficamos muito felizes porque é uma da forma de exercemos um dos princípios cooperativistas, diferencial de mercado, o cooperativismo é bem diferente do sistema capitalista dos bancos e uma das formas de exercer o interesse pela comunidade, proporcionar o crescimento dos nossos associados, emprego, melhores condições de vida e educação e o reflexo disso no nosso comércio é muito grande. Convidamos a todos que participem conosco, serão todos bem-vindos”.