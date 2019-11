Começa campanha Papai Noel dos Correios

CARATINGA- O Papai Noel dos Correios foi lançado oficialmente na manhã da segunda-feira (4), na brinquedoteca do Hospital GRAACC, referência no tratamento oncológico de crianças e adolescentes na capital paulista. Em Caratinga, a campanha teve início ontem e o bom velhinho participou da cerimônia, quando também já estavam disponíveis as cartinhas escritas pelas crianças de quatro escolas.

Nesta edição, 660 cartas foram escritas, sendo que 400 delas estão na agência da Rua Coronel Pedro Martins e outras 260 n agência franqueada da Rua Coronel Antônio da Silva. Serão contemplados os alunos atendidos pelos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs) Santa Luzia e Nossa Senhora do Carmo; além das escolas Luiz Antônio Bastos Côrtes e Professora Maria Fontes.

COMO FUNCIONA

Os Correios recebem as cartinhas de crianças que, após de serem lidas e selecionadas, são disponibilizadas nas agências dos Correios. Elton Silveira, coordenador de Atendimento da região de Caratinga, explica o funcionamento da campanha. “A campanha abrange todo o País, em especial, a nossa região que pega as agências do Vale do Aço, Valadares, Mantena, Aimorés, enfim, várias localidades. E o procedimento é simples, basta você padrinho ou madrinha procurar uma de nossas agências, escolher a cartinha que mais lhe comove, comprar o presente e devolver até a agência onde você pegou essa cartinha e os Correios se incumbe de fazer o resto, entregar e fazer essa criança feliz”.

Elton enfatiza a importância de que a população se envolva nesta campanha. “É um momento especial do ano onde todos nós estamos com esse espírito natalino e temos que refletir que temos muitas crianças que não têm condições, estão em situação de vulnerabilidade social e é o momento de proporcionar um momento de felicidade com o Papai Noel”.

Luzia Gonçalves, coordenadora do CEIM Santa Luzia, fala com grande expectativa a respeito das 121 crianças, de berçário ao 2° período (5 anos), que são atendidas no local e estão à espera da realização dos pedidos especiais. “Quando eles souberam da campanha foi um momento muito emocionante, todos ficaram muito alegres e foi através de desenhos, porque as nossas crianças ainda não são alfabetizadas. Cada um desenhou aquilo que ele gostaria de ganhar, o monitor ou professor foi o escriba para colocar o nome na carta”.

Para a coordenadora, a solidariedade é fundamental para realizar sonhos e incentivar o espírito natalino. “Muitas de nossas crianças, por ser da zona rural, não têm a oportunidade nem de ganhar uma pequena lembrancinha do natal. E ficamos muito emocionadas, porque nesse momento todas as nossas crianças, desde o berçário, serão contempladas com os presentes dos Correios neste Natal. Gostaria de pedir a todas as pessoas que apadrinhassem as cartas das nossas crianças, não deixem nossas crianças sem presentes”.

As cartinhas estarão disponíveis para apadrinhamento até o dia 11 de dezembro na agência central (Rua Coronel Pedro Martins e até o dia 5 de dezembro na agência franqueada (Rua Coronel Antônio da Silva).