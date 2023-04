Começa campanha de vacinação contra a gripe

CARATINGA- Caratinga já deu início a campanha de vacinação contra a gripe para os chamados grupos prioritários. Todos os postos da sede e dos distritos estão com doses disponíveis nos horários das 8h às 10h30 e 14h às 16h. Para as unidades que fazem parte do programa Saúde na Hora, sendo os bairros Santa Cruz, Santa Zita, Anápolis e Limoeiro, os horários são mais flexíveis e a população também poderá se vacinar das 18h às 21h.

Neste sábado, dia 15 de abril, a Prefeitura ainda realizará o Dia D da campanha de Multivacinação em todos os postos de saúde no horário das 8h às 16h.

De acordo com o Ministério da Saúde, nessa fase a campanha de imunização focará nos seguintes grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e toda a população privada de liberdade.