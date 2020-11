Começa cadastramento para Educação Infantil

CARATINGA- O cadastramento escolar para a Educação Infantil da rede municipal de ensino de Caratinga teve início ontem e deve ser feito até o dia 30 de novembro.

O cadastramento pode ser feito pela internet através do endereço eletrônico educ.caratinga.mg.gov.br. Os pais ou responsáveis pelas crianças, interessados em vagas para 2021 em Creche ou Pré-escola que não possuem acesso à internet, deverão procurar a instituição de ensino mais próxima de sua residência, para realizar o cadastramento escolar.

Devem ser cadastradas, crianças que completarem seis meses a três anos de idade completos até o dia 31 de março de 2021 para pleitear vaga na educação Infantil – Creche; que completarem quatro anos de idade até 31 de março de 2021 para matrícula da educação infantil – Pré-Escola; e as já matriculadas na educação infantil, Creche ou Pré-Escola que mudar de endereço.

Para realizar o cadastro são necessários os seguintes documentos, certidão de nascimento da criança; CPF da criança; conta luz como comprovante de residência; laudo médico em caso de criança com necessidades especiais; cartão do SUS; folha do Cadastro Único do Governo Federal (caso seja cadastrado); cartão do Bolsa Família, se beneficiário do programa; cartão de vacina e documentos pessoais dos pais ou responsáveis.