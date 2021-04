Começa a distribuição do “kit merenda escolar” para alunos da rede municipal em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Nesta terça-feira (13), a Prefeitura iniciou a distribuição do “kit Merenda Escolar”, para alunos matriculados na rede municipal de ensino. A entrega do pacote com itens da cesta básica obedece um cronograma, que é separado por turma e horário, para evitar aglomeração de pessoas na sede da Escola América Ribeiro Lopes. Pais e responsáveis pelas crianças devem comparecer ao local da retirada, sem acompanhantes, usando máscara, no horário informado pelo professor, por telefone.

O kit é composto por arroz, açúcar, feijão, sal, macarrão, leite em pó, fubá, farinha de milho, óleo, massa de tomate, biscoitos e legumes. Para receber o benefício a criança precisa, também, registrar a frequência no cumprimento das atividades escolares do Plano de Estudo Tutorado (PET). Ediana Rosa de Oliveira não escondeu o contentamento, ao saber que podia fazer a retirada de dois kits. “Eu nem sabia que tinha direito de pegar a cesta da creche também. Fiquei surpresa quando chegou a mensagem no grupo ontem”, conta a mãe de quatro filhos: o mais novo está matriculado no Centro Municipal de Educação Infantil Dulce Paiva (CMEI), uma filha de nove anos na Escola Municipal América Ribeiro Lopes e mais duas na rede estadual de ensino. Para ela, a ajuda chegou em boa hora. “Faz diferença demais lá em casa, eu estava precisando mesmo”, completa.

Na ocasião, a secretária de Educação Maria Goretti Flamini comentou que a gestão permaneceu atenta, para garantir que o benefício chegasse no momento de maior necessidade. “Muitos pais perderam o auxílio emergencial ou tiveram o benefício diminuído. Nós juntamos recursos destinados à compra da alimentação dos alunos para adquirir os produtos e complementamos com recursos próprios”, explica. Ela afirma, ainda, que a iniciativa é muito importante para as famílias, mas também tem muito valor para a escola. “É um grande prazer cumprir o papel de ensinar e poder ajudar a cuidar da alimentação das crianças. Esperamos que as famílias façam bom proveito desse kit e que continuem ajudando os filhos na resolução do PET, porque é muito importante esse momento de estudo”, finaliza.

A entrega dos kits acontece durante toda a semana, na Escola Municipal América Ribeiro Lopes, em conformidade com as medidas sanitárias adotadas pela Secretaria de Saúde, respeitando o calendário enviado aos pais, pelos professores.

Assessoria de Comunicação