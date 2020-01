Combustíveis registraram maior preço médio de 2019 em dezembro

No acumulado do ano, diesel comum registrou o maior aumento: 13,5%

CARATINGA- Os combustíveis registraram maior preço médio de 2019 no mês de dezembro. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com os números colhidos em postos do município de Caratinga, durante os dias 1° a 27 de dezembro, a gasolina chegou aos estabelecimentos por R$ 4,935 no último mês do ano. O etanol teve o valor médio de R$ 3,444. Já o Óleo Diesel Comum (não aditivado) custou R$ 3,823 e o Óleo Diesel S10 (aditivado) R$ 3,948.

Gasolina

A gasolina contabilizou o maior preço médio do ano em dezembro, com o valor encontrado nas bombas dos estabelecimentos foi de R$ 4,935. Em fevereiro, os motoristas chegaram a pagar R$ 4,667.

Já entre janeiro e o último mês do ano, o combustível acumulou um aumento de 3,54% durante 2019. Ao longo do ano, os preços oscilaram entre quedas e aumentos.

Se comparado ao final de 2018, o preço médio foi 2,1% maior, já que em dezembro daquele ano a gasolina custava R$ 4,833.

Mês 2019 Preço médio Janeiro 4,766 Fevereiro 4,667 Março 4,774 Abril 4,868 Maio 4,913 Junho 4,833 Julho 4,761 Agosto 4,675 Setembro 4,731 Outubro 4,847 Novembro 4,796 Dezembro 4,935

Etanol

Em dezembro foi registrado o valor de R$ 3,444 no preço médio do etanol nos postos da cidade. O menor preço praticado foi em agosto, de R$ 3,019.

No acumulado do ano, o combustível registrou uma alta de 11,6%. Após sofrer um aumento entre janeiro e maio, o álcool caiu, mas subiu novamente nos últimos três meses do ano, fechando com o maior preço médio de 2019.

Mês 2019 Preço médio Janeiro 3,085 Fevereiro 3,104 Março 3,225 Abril 3,326 Maio 3,382 Junho 3,203 Julho 3,113 Agosto 3,019 Setembro 3,072 Outubro 3,127 Novembro 3,157 Dezembro 3,444

Diesel

O diesel também finalizou o ano com o maior preço médio. O menor valor registrado para o diesel comum em 2019 foi no mês de janeiro de R$ 3,368. De janeiro a dezembro, o diesel aumentou cerca de 13,5%.

Já em relação ao diesel S10, o menor preço também foi praticado em janeiro, sendo de R$ 3,559. No ano de 2019, o aumento acumulado foi de 10,93%.

Mês 2019 Preço médio diesel comum Janeiro 3,368 Fevereiro 3,427 Março 3,562 Abril 3,621 Maio 3,687 Junho 3,643 Julho 3,556 Agosto 3,488 Setembro 3,630 Outubro 3,773 Novembro 3,785 Dezembro 3,823