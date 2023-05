Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- A campanha Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes ocorre de forma mais ampla todos os dias 18 de maio, em homenagem à menina capixaba Aricelli Crespo, que faleceu em 1973, vítima de crimes contra a dignidade sexual.

Durante a última semana, a Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga, juntamente à Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Polícia Militar, efetuou diversas ações educacionais e informativas voltadas para o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.

Entre os dias 15 e 19 do mês de maio, a comunidade pietatina foi mobilizada através de palestras educacionais e informativas sobre o tema em todas as unidades educacionais do município, nos diversos turnos de funcionamento. Entrevistas e informativos também foram veiculados nos meios de comunicação da cidade, na intenção de disseminar informações sobre o combate, prevenção, meios de denúncia, bem como, mecanismos de suporte às crianças e adolescentes vítimas de crimes contra a dignidade sexual. “Através dessas ações, educação e informação são mecanismos essenciais ao combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes”, destacam os organizadores.