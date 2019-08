Comarca de Inhapim promove Justiça Itinerante

Evento aconteceu em São Sebastião do Anta e contou diversos atendimentos à população

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Sair do ambiente forense para fazer justiça a céu aberto é uma estratégia na qual o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) está ficando mais e mais especialista. O instrumento para chegar a localidades distantes e atender a população com simplicidade e eficiência são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs)

Neste mês, Inhapim é uma das comarcas que se mobilizou. Nessas localidades, nas quais as equipes do Judiciário estadual já aprimoraram seu conhecimento graças à realização de várias edições dessas ações, o resultado é uma aproximação com a comunidade.

A comarca de Inhapim, composta pelos municípios de Bugre, Dom Cavati, Iapu, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e São João do Oriente e pelos distritos de São Sebastião da Barra, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, São Tomé de Minas, Tabajara e Santa Maria do Baixio, está na quinta edição da mobilização itinerante.

São Sebastião do Anta

O juiz coordenador do Cejusc da Comarca de Inhapim, João Fábio Bomfim Machado de Siqueira, responsável pela iniciativa em São Sebastião do Anta, realizada no início do mês passado, explica que a cidade é muito carente, inclusive de eventos, razão pela qual a receptividade foi significativa.

“A população estava aguardando ansiosa. Creio que, nas seis horas de atendimento, circularam cerca de 1 mil pessoas na praça central. A cidade parou. Recebi até mensagem de uma cidadã nas redes sociais, agradecendo”, afirma o magistrado.

Ele conta que se deslocou até o município no próprio carro, levando parte da equipe de cinco pessoas, e acompanhado de uma servidora que transportou outros colaboradores.

“Esse grupo já tem conhecimento adquirido e está bem treinado e articulado, pois fazemos duas edições por ano desde 2018 e a juíza anterior também realizou a campanha uma vez”.

Segundo o coordenador do Cejusc, a prefeitura montou a estrutura das tendas, cedeu alguns servidores para trabalhar no local e ofereceu um almoço para o grupo que atendeu a população.

“Para nós, o importante era mostrar a preocupação do Judiciário com essa comunidade, marcar presença. Queremos servir as pessoas, promover a cidadania e melhorar a vida em sociedade”, conclui o juiz João Fábio Siqueira.

Atendimentos

A equipe do Judiciário de Inhapim solucionou dúvidas relacionadas ao andamento de processos e concretizou, por meio da conciliação, quatro divórcios consensuais.

Entre as possibilidades oferecidas à comunidade estiveram ainda a emissão de documentos como CPF, carteira de trabalho e certificado de reservista. Só os títulos de eleitor foram 110. Os participantes da ação também puderam fazer seu cadastro biométrico.

Os serviços de saúde incluíram aferição de pressão arterial, cálculo de índice de massa corpórea (IMC), conscientização para cuidados com a saúde do homem e da mulher, prevenção e combate à dengue, ao HIV e a outras doenças sexualmente transmissíveis.

O atendimento social abrangeu o cadastramento único para programas sociais, orientações para recebimento de benefícios e informações sobre a convivência e o fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes e idosos.

Além disso, atividades educativas forneceram noções de coleta seletiva e de primeiros socorros, incentivo à leitura com doação de livros, oficinas de pintura e aula de zumba. Para as crianças, a programação consistiu em brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão doce.

Fonte: Assessoria de Comunicação do TJMG