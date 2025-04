Comarca de Inhapim inaugura Sala de Acolhimento

DA REDAÇÃO- Com apoio e orientação da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Comarca de Inhapim inaugurou uma Sala de Acolhimento destinada a receber crianças, adolescentes e mulheres vítimas ou testemunhas de crimes.

A cerimônia contou com a presença da diretora do Foro de Inhapim, juíza Larissa Teixeira da Costa, e do juiz titular da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude, Filippe Luiz Perottoni, além de advogados e servidores do Poder Judiciário.

Em seu discurso, o juiz Filippe Perottoni destacou que o espaço representa “muito mais que uma simples estrutura física” e simboliza “o compromisso do Poder Judiciário com a humanização da Justiça”. O magistrado também agradeceu o empenho da juíza Larissa da Costa, da servidora Marcella Lacerda e da gerente de Secretaria da 2ª Vara, Natália Sturzenecker Tavares, bem como a todos os colaboradores que contribuíram para a realização do projeto.

A juíza Larissa Teixeira também enalteceu a iniciativa e ressaltou a importância do acolhimento humanizado no contexto judiciário. “Esse novo espaço contribuirá para a humanização da Justiça, oferecendo um atendimento mais adequado para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Sala de Acolhimento foi concebida para proporcionar um ambiente menos intimidador que o tradicional espaço forense, permitindo que vítimas e testemunhas em situação de fragilidade emocional possam se expressar com maior segurança e tranquilidade durante os procedimentos judiciais”, disse.

