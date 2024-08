Comarca de Caratinga recebe 30ª Seccional da Associação dos Magistrados Mineiros

Inauguração aconteceu na noite de quinta-feira (22), no Fórum de Caratinga

CARATINGA- A Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) inaugurou, nesta quinta-feira (22) sua 30ª Seccional, na Comarca de Caratinga. O objetivo é ampliar a presença da Associação no interior de Minas Gerais. A nova unidade abrange, além de Caratinga, as comarcas de Raul Soares, Ipanema e Rio Casca, reforçando o compromisso da Amagis em estreitar os laços com magistrados e magistradas em todas as regiões do estado de Minas Gerais.

O evento foi conduzido pelo presidente da Associação, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, que nomeou os integrantes da Seccional, composta pelo juiz Alexandre Ferreira (diretor), juíza Luciana Mara de Faria (secretária) e juiz Consuelo Silveira Neto (tesoureiro).

Compuseram a mesa do evento, o presidente da Amagis, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos; o diretor da 30ª Seccional da Amagis, juiz Alexandre Ferreira; o diretor do Foro da comarca de Caratinga, juiz Jorge Arbex Bueno; o desembargador Maurício Torres Soares, ex-presidente da Amagis e do TRE-MG; o desembargador Octavio Augusto De Nigris Boccalini, ex-presidente do TRE-MG, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil e diretor de patrimônio da Amagis; o desembargador Carlos Roberto de Faria; a juíza Rosimere das Graças do Couto, vice-presidente Administrativa da Amagis; a juíza Luciana Mara de Faria, Secretária da 30ª seccional da Amagis; o juiz Consuelo Silveira Neto, tesoureiro da 30ª seccional da Amagis; o juiz José Antônio de Oliveira Cordeiro, da 1ª Vara Cível de Caratinga; o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, da 2ª Vara Cível de Caratinga o juiz Cleiton Luis Chiodi, da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Caratinga; o juiz Max Wild de Souza, do Jesp de Caratinga; o juiz Jonatas Rodrigues de Freitas, da Justiça do Trabalho de Caratinga; o juiz Geraldo Lins de Sales, representando os magistrados aposentados; o promotor Thiago Belém Ferreira, coordenador do Ministério Público em Caratinga; o defensor Igor Thiago Batista Cupertino, coordenador da Defensoria Pública de Caratinga; o advogado Samuel André Carlos Franco, presidente da Subseção da OAB de Caratinga; o delegado Ivan Lopes Sales, delegado Regional da Polícia Civil de Caratinga; o tenente coronel PM Edivaldo Ramos Fernandes, comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar.

Também prestigiaram o evento outros magistrados da região, advogados, servidores, estagiários e integrantes da comunidade de Caratinga em geral.

Luiz Carlos falou das memórias e do carinho que tem pela cidade e a importância da expansão das seccionais para a atuação da Amagis e falou de sua alegria em inaugurar a unidade em Caratinga. “Caratinga é um centro muito importante, uma cidade que a cada dia está se desenvolvendo mais. Eu, que frequento aqui há aproximadamente 15 anos, estou assustado com a região do Fórum, como cresceu aqui. Mostra o quanto que a cidade desenvolve, o quanto necessita cada vez mais de uma guarda do Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados é uma entidade que visa dar proteção, segurança ao magistrado, protegendo assim a própria sociedade. Eu acho que essa oportunidade de estar aqui, de entregar à comunidade a sede da Seccional, nos possibilita muitas coisas, aumentar o diálogo com relação às ações da magistratura, e sobretudo, oferecer serviços até de outra natureza que a própria associação pode fazer, de oferecer à comunidade de Caratinga, inclusive, com relação a cursos, as nossas escolas e os debates naturais que a gente pode travar aqui. Então, estou muito orgulhoso e muito feliz dessa oportunidade”.

A criação da 30ª Seccional da Amagis foi definida pela Portaria nº 11/2024 da Amagis. De acordo com o juiz Alexandre Ferreira, ter uma seccional da Amagis sempre foi um sonho dos juízes da cidade de Caratinga e representa a valorização de uma comarca do interior. “Quando a Amagis cria uma Seccional como essa, ela está reconhecendo a importância da comarca, uma comarca de entrância especial e que hoje, pela nossa classificação, temos a mesma importância de comarcas como Juiz de Fora, Governador Valadares e Belo Horizonte. Isso pra gente é muito bom porque é um reconhecimento da nossa associação da importância dos juízes aqui da nossa região”.

O juiz Alexandre Ferreira ainda explica que a Associação tem múltiplas atuações. “Desde a defesa da prerrogativa dos magistrados, caso sejam ofendidos por algum órgão ou alguma pessoa, como também atua na questão salarial, na defesa dos nossos subsídios, defesa de juízes junto ao Tribunal em questões administrativas e também na questão social, como é o caso aqui da inauguração de uma seccional que vai permitir que a gente tenha um espaço para conversa, diálogo, reuniões, para desestressar. A Amagis atua de forma múltipla na defesa das prerrogativas do juiz”.

Criada em 1954, a Associação dos Magistrados Mineiros é a segunda maior Associação de Magistrados estaduais da América Latina, com cerca de dois mil associados e associadas. Reconhecida como instituição de utilidade pública, por meio de lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sancionada pelo então governador Clóvis Salgado em 1955, seu principal objetivo é velar pela independência do Poder Judiciário, lutar pelos direitos e prerrogativas do magistrados e das magistradas mineiras e promover o congraçamento da Classe. Homenagem

Durante a solenidade, os juízes de Caratinga homenagearam o presidente da Amagis com a entrega de uma placa com os dizeres: “A Comarca de Caratinga tem a honra de homenagear o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Presidente da Amagis, Luiz Carlos Rezende e Santos, pela instalação da 30ª Seccional da Amagis em Caratinga. Esperamos que V. Exa. continue colhendo os frutos pelo seu trabalho, bem como o merecimento por tudo que faz. Receba nossa gratidão e admiração”.