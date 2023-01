Comando da PM se reúne com a imprensa e apresenta resultados operacionais de 2022

CARATINGA – O comando do 62º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (18), café da manhã com a imprensa e na oportunidade o tenente-coronel André Pedrosa divulgou os dados operacionais de 2022.

O tenente-coronel André Pedrosa agradeceu o apoio da imprensa de Caratinga na apresentação dos dados à comunidade do que a Polícia Militar realizou ano passado, e do que tem sido feito pelo batalhão para fazer frente à criminalidade. “O balanço é extremamente positivo, nós tivemos um equilíbrio neste ano. A gente vem experimentando desde 2017 numa série histórica, uma redução de todos os crimes que a gente acompanha e no ano de 2022 não foi diferente, mantivemos esse equilíbrio e com reduções significativas”, disse o comandante.

Ainda segundo o comandante, o Batalhão conseguiu dar retorno a mais de metade das denúncias que chegaram através 181, o que em sua opinião demonstra que a comunidade dos 24 munícipios que pertencem a Caratinga é preocupada em repassar à Polícia Militar sobre os fatos que a está incomodando, e isso de forma fidedigna. “As denúncias que chegam são conferidas e confirmadas, a PM faz as prisões e dá a reposta à comunidade. É importante frisar isso, esse canal de comunicação a gente pede que a comunidade nos procure por meio do 190, do 181, repasse o seu anseio, o seu problema para que a gente verifique e saiba que não haverá identificação do denunciante”.

Para 2023, André Pedrosa disse que se preocupa acima de tudo em atender aos anseios da comunidade e fortalecer o policiamento especializado. “Nossa principal meta é essa, verificar qual o problema de nossas comunidades, dos 24 municípios, verificar esse problema e combater. A outra meta é fortalecer nosso policiamento especializado, temos uma companhia Tático Móvel, fizemos investimento na gestão dessa companhia, fizemos cursos nos últimos anos para especializar nossos policiais militares para combater a criminalidade violenta, principalmente o tráfico de drogas, que também reflete em outros crimes”, conclui o comandante.

NÚMEROS

Dos números apresentados pelo comandante do Batalhão, destacam-se os grupamentos no ranking da 12ª Região de Polícia Militar, ficando em primeiro lugar, Ubaporanga e em 4º lugar, Ipanema. Por municípios, Piedade de Caratinga em primeiro, Conceição de Ipanema em terceiro, Entre Folhas e Taparuba empataram no 6º lugar.

Já no ranking do 62º Batalhão, em primeiro lugar vem Piedade de Caratinga, em segundo, Conceição de Ipanema e em terceiro, Taparuba.

Quanto a redução de crimes, foi de 5,72% em homicídios consumados, 13,85% em estupros, 7,30% em furtos.

Foram monitorados em 2022, 736 egressos do sistema prisional, registradas 210 ocorrências de embriaguez ao volante, 166 armas de fogo apreendidas, 369 mandados de prisão cumpridos e 447 denúncias recebidas e verificadas.

Ainda foram realizadas 3.912 prisões e apreensões, 357 ocorrências de tráfico de drogas, 3.325 operações de prevenção a desordens no trânsito e 19.069 operações policiais preventivas/repressivas.

SÉRIE HISTÓRICA

Os números, segundo o comandante, também foram positivos numa série histórica que é realizada desde 2017. Nos crimes violentos a redução de 2017 para 2022 de 65,61%, homicídios, no mesmo período a redução foi de 45,90% e furtos, 45,62%.