Comando da PM fala sobre a chegada de novos militares para o Batalhão e o trabalho nas eleições

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira (2), o 62º Batalhão de Polícia Militar recebeu 22 Soldados, recém-formados na 12ª Região de Polícia Militar. Os cursos ocorreram nas cidades de Ipatinga e Manhuaçu.

A reunião com o tenente-coronel Fernandes marcou o início de uma nova etapa para esses profissionais, que concluíram o Curso de Formação de Soldados (CFSD) no último dia 26 de setembro. Os novos integrantes do Batalhão foram preparados com uma formação que enfatiza conhecimentos técnicos atualizados, alinhados com a legislação vigente e a doutrina da Polícia Militar. Essa capacitação visa aprimorar a qualidade do serviço prestado à população e fortalecer a segurança nas comunidades atendidas.

Os soldados recém-formados serão distribuídos nas cidades que compõem o 62º BPM, onde iniciarão imediatamente suas atividades de policiamento.

“Com a presença desses novos militares, espera-se um aumento na efetividade das operações e uma resposta mais ágil às demandas de segurança dos cidadãos”, frisou o oficial.

O comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel Edivaldo Ramos Fernandes, destacou a importância desse reforço. “A chegada desses novos soldados representa um reforço significativo para nossa Unidade. Estamos comprometidos em oferecer um serviço de qualidade e garantir a segurança da população. Eles vêm com um conhecimento atualizado e estão prontos para enfrentar os desafios do dia a dia”, disse o comandante.

PLEITO ELEITORAL

Para o domingo das eleições, 6 de outubro, o comandante Edivaldo Ramos, esse pleito eleitoral há um reforço e um empenho maciço da Polícia Militar, não só do efetivo operacional, como também do administrativo, inclusive com policiais de Ipatinga e Belo Horizonte. Durante esse período, oficial Edivaldo Ramos afirma que são muito comuns crimes ligados ao pleito eleitoral, como o boca de urna, transporte irregular de passageiros, e algumas outras ocorrências ligadas a ameaças, agressões e discussões políticas. “Isso pode acontecer e estamos preparados para caso isso ocorra tomarmos providências, como algumas já tem sido dotadas daqueles casos já detectados. Quem quiser fazer qualquer denúncia podem ligar para o 190 ou 181que tomaremos as providências necessárias”, disse o comandante.