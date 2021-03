Comandante do 62º Batalhão fala sobre baile funk clandestino que terminou com morte de menor

CARATINGA – O tenente-coronel André Pedrosa concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (29), para falar sobre a intervenção da Polícia Militar neste último domingo (28), em um baile funk clandestino, que terminou com a morte de um menor infrator.

O comandante contou que durante a madruga, por volta de 4h, a Polícia Militar de Ubaporanga recebeu informação de que ocorria um baile funk numa chácara, na zona rural, e acionou apoio de militares de Caratinga. Os policiais viram que realmente estava havendo um evento clandestino com aglomeração de pessoas. “Com aproximação de nossas equipes algumas pessoas evadiram. A Polícia Militar conseguiu conter alguns no local, e foi fazer o levantamento nas redondezas, pois havia informação que vários haviam evadido para região de lavoura. Os militares depararam com vários indivíduos, foram abordando, nada de irregular havia, até que depararam com esse indivíduo (menor), que apontou a arma contra os policiais. Os policiais de forma bem equilibrada verbalizaram com ele, pediram que abaixasse a arma, e ele não abaixou, e assim foi necessário o uso de força letal, da forma moderada”, disse o tenente coronel.

Ainda de acordo com o comandante, os militares atiraram contra o indivíduo (Leandro Rezende Faria, de 17 anos), atingindo-o na perna. “Infelizmente esse indivíduo veio a óbito, quero ressaltar que após os disparos os militares socorreram esse indivíduo, e o conduziram até o hospital em Caratinga, deu entrada vivo, mas lá foi a óbito”.

André Pedrosa disse que o indivíduo tentou disparar contra os policiais, que agiram para conter essa agressão contra eles e contra terceiros.

A proprietária da chácara disse à polícia que não alugou o lugar para o pessoal do baile, que teria sido invadido. “Porém no local identificamos indícios de que o estabelecimento estava limpo, estava cuidado, a porteira de acesso ao local estava aberta, e no dia seguinte encontramos com a pessoas que iria realizar a limpeza”.

A arma utilizada pelo menor foi apreendida, um revólver calibre 38 com seis cartuchos, sendo cinco intactos, e um picotado, essa munição teria sido utilizada, porém o disparo não ocorreu.

Segundo o comandante, apenas esse ano o menor foi apreendido três vezes pela Polícia Militar por tráfico de drogas e possui outras passagens.

Quanto aos militares, foi instaurado o procedimento jurídico militar, que já é de praxe, eles responderão pela ação deles. “Nós já identificamos de antemão que a ação deles foi legítima, praticaram essa ação fundamentados no instituto da legítima defesa, atiraram para defender a própria vida e a de terceiros, então foram ouvidos e liberados, e o procedimento instaurados será encaminhado à justiça militar”, concluiu o comandante.