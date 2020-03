Comandante da PM apresenta resultados operacionais do primeiro bimestre

CARATINGA – O comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, realizou a reunião de Gestão do Desempenho Operacional, na manhã desta última sexta-feira (7), que teve por objetivo apresentar para a imprensa e membros da sociedade civil, os dados operacionais referentes ao primeiro bimestre de 2020.

O oficial explicou que o Batalhão faz semanalmente um encontro com os comandantes de companhia e o estado maior da unidade, onde são discutidos os números. O Batalhão é composto de 25 municípios, sendo duas companhias, quatro pelotões e os demais são destacamentos.

Em uma reunião mensal são discutidos os números e apresentadas estratégias, para cumprir as metas estabelecidas pelo comando da PM. “Estamos com o primeiro bimestre em criminalidade violenta e homicídios, que se destaca num série histórica que temos desde 2012, sendo esse de 2020 o melhor nos últimos oito anos”, ponderou o comandante Luciano.

No estado, o 62º BPM se destaca sendo a 10ª unidade que mais apreendeu de armas de fogo. “A arma de fogo está presente nos homicídios e roubos. Quando a gente faz essa repressão às armas ilegais, inferimos que há uma tendência de diminuição nos crimes citados. Temos destaque também na reação imediata, fomos a 8ª unidade que mais prendeu em flagrante delito no estado, o que facilita os trabalhos de investigação e do ministério público e poder judiciário”, destacou Luciano Reis.

Durante a apresentação, foi mostrado o papel constitucional da PM, sua missão, visão e valores, e os portfólios de serviço oferecidos à comunidade de Caratinga e demais cidades pertencentes ao batalhão. Foram mostradas ainda, as campanhas preventivas implementadas pela Unidade, destacando a campanha “Foco na Prevenção”, que tem por finalidade a prevenção de furtos, principalmente de aparelhos celulares.

O comando apresentou também dados com relação ao aumento no número de ocorrências de tráfico de drogas, em cerca de 17,74%, apreensão 410 de armas de fogo no ano de 2019, e verificação de disque denúncia, via 181, com números expressivos, na casa de 52% de aproveitamento com sucesso.