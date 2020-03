Com suspeita de Covid-19, casal contraria orientações do Ministério da Saúde e deixa hospital

CARATINGA– De acordo com informações da Prefeitura, um casal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, sendo um homem de 34 anos e uma mulher de 20 anos, deu entrada no Hospital Irmã Denise (CASU) na quinta-feira (26) com relatos de sintomas que poderiam ser atribuídos ao Coronavírus. Eles foram atendidos e hospitalizados. A equipe de epidemiologia esteve no local e coletou o material para análise laboratorial para encaminhar a Fundação Ezequiel Dias (Funed-MG)

Na manhã desta sexta-feira (27), o casal manifestou, junto ao hospital, o desejo de sair, contrariando as orientações do protocolo de quarentena do Ministério da Saúde. Diante disso, a administração do Casu acionou a Polícia Militar, que ainda tentou convencer os pacientes a cumprirem as determinações das autoridades de saúde, mas ainda assim eles decidiram abandonar o hospital. A Polícia lavrou um boletim de ocorrência que foi assinado pelo casal, tomando ciência das implicações da decisão.

Conforme o executivo, o casal segue sendo monitorado via telefone pela Central de Monitoramento. A Secretaria de Saúde de Caratinga já entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Município de origem do casal para repassar as informações e confirmar a sua chegada Nova Iguaçu, para assim dar prosseguimento ao isolamento até que se tenha o resultado do exame.

O QUE DIZ O CASU

Em nota, o CASU confirmou que na manhã desta sexta-feira (27) foi registrada a evasão hospitalar de dois adultos (o casal em trânsito, do Rio de Janeiro, sendo um homem de 32 anos e uma mulher de 20 anos), que estavam internados. “Eles manifestaram, junto ao hospital, o desejo de sair, mesmo sem alta médica. Diante disso, a administração do CASU acionou a Polícia Militar que lavrou um boletim de ocorrência que foi assinado pelo casal, tomando ciência das implicações da decisão”, disse.

O Hospital Irmã Denise – CASU ainda informou que três crianças (os gêmeos de Inhapim, de um ano de vida; e a outra, de 04 anos, de Piedade de Caratinga) que estavam internadas receberam alta, com isolamento domiciliar, todas comunicadas à Vigilância Epidemiológica de Caratinga e das respectivas cidades.

Até a noite de sexta-feira permaneciam no CASU, com suspeita de infecção pelo COVID-19, uma senhora de 71 anos e uma criança de 05 anos. Todos estão estáveis, ainda sem elucidação do patógeno, recebendo todos os cuidados de acordo com os protocolos mais modernos e atualizados.