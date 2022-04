Com show do Grupo Momento Black, Cultura na Praça em Inhapim é sucesso total

INHAPIM – Com a retomada do projeto “Cultura na Praça”, após o longo período pandêmico, a Secretaria de Cultura trouxe para a praça Padre Geraldo Homem de Faria (praça da matriz) mais uma edição do projeto cultural, que contou com a apresentação musical do grupo de pagode “Momento Black”, da garotada do projeto “Baruibão”, além de barracas de artesanato e de gastronomia.

Para a secretária municipal de Cultura, Teresinha Ribeiro Martins, a realização de mais um evento do projeto “Cultura na Praça” é a consagração de um trabalho sério, dinâmico e voltado para a valorização cultural no município. “O projeto “Cultura na Praça” do mês de abril, além de promover alegria e diversão para nossa população, veio para comemorarmos a criação da secretaria de Cultura, desmembrando-a da secretaria de Educação. Ocorre que nos últimos dias a Câmara de Inhapim aprovou a criação da secretaria de Cultura em nosso município, creio que a sensibilidade dos nobres pares do Legislativo Inhapinhense em analisar e aprovar o projeto de lei para criação desta secretaria é fruto de um conhecido trabalho, sério e transparente, desenvolvido por todos nós servidores do extinto Departamento Municipal de Cultura. Essa conquista não é somente minha, essa conquista é de todos os nossos servidores da administração municipal e do povo inhapinhense, que terão a partir de agora, com exclusividade, uma pasta para gerir as demandas culturais, preservação do patrimônio histórico, gastronômico, artesanal do nosso município. É sem dúvida alguma um avanço na gestão.” garantiu a nova secretária.

A apresentação dos alunos do projeto social “Baruibão” foi um show à parte de encher os olhos daqueles que puderam prestigiar o “Cultura na Praça” no último sábado (9). Os meninos deram um “show à parte”, com apresentações de malabares, perna de pau e monociclo. “O projeto “Cultura na Praça” é um sucesso, e o “Baruibão é um espetáculo à parte. Valorizar a cultura é primordial para preservar nossas tradições, nossos hábitos e particularidades que identificam nosso povo. Inhapim vive um momento de diversificação de investimentos em todas as áreas, seja em obras, na saúde, educação, transporte, esporte e claro, no setor cultural, levando lazer até as pessoas, proporcionando alegria, diversão, descontração e bem-estar social aos inhapinhenses”, disse o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Barracas com artesanatos, doces e compotas dos artesãos inhapinhenses foram expostas no evento, oportunidade de promover os produtos e comercializá-los para toda população.

Informações acerca do projeto “Cultura na Praça” podem ser obtidas junto a secretaria de Cultura, no galpão localizado na Rua Dr. Rodrigo do Vale Castro, no centro de Inhapim, ou pelo telefone (33) 3315-1511.

Assessoria de Comunicação