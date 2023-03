Com pneumonia leve, Lula adia embarque para a China

O presidente Lula (PT) está com pneumonia leve e vai atrasar o embarque para a China da manhã de sábado (25) para a manhã de domingo (26).

O adiamento não deve afetar o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, que está previsto para ocorrer na terça-feira (28).

Segundo a assessoria do presidente, Lula passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23).

Mais cedo, o presidente esteve no Rio de Janeiro, onde participou de um evento no Complexo Naval de Itaguaí, visitou as obras de reconstrução do Museu Nacional e de um evento no Theatro Municipal.

Fonte: G1