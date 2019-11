Com o tema “Noite de Natal”, tradicional Cantata acontece no próximo domingo

Espetáculo é protagonizado pelo Coral Mariana Azevedo Leitão

CARATINGA – No próximo domingo (01/12) o clima de magia natalina vai tomar conta de Caratinga com a realização da Cantata de Natal 2019. A apresentação, cujo tema será “Noite de Natal”, acontece a partir das 19h em frente às escadarias da Escola Estadual Princesa Isabel. A cantata é protagonizada pelo Coral Mariana Azevedo Leitão e conta com instrumentos de orquestra e músicos profissionais.

O espetáculo, ao longo dos anos, vem crescendo em qualidade, amplitude e significado, e faz parte do calendário anual da escola e do município. Há 16 anos, a Rede de Ensino Doctum, em parceria com a Escola Estadual Princesa Isabel, realiza a tradicional Cantata de Natal. A edição de 2019 é marcada pela iniciativa também da Escola Líber, que traz uma nova proposta de educação básica para o município.

O coral é uma homenagem à matriarca da família Leitão, grande educadora e ex-diretora da escola Princesa Isabel. Milhares de alunos da rede pública já tiveram oportunidade de aprender música através das atividades do coral e de vivenciarem experiências únicas, que serão levadas por toda a vida. Além disso, a comunidade escolar e caratinguense aguarda todos os anos o espetáculo, que abre as festividades natalinas na cidade.

A produção artística e os ensaios são realizados pela maestrina, cantora e professora de música, Heloiza Kennia; à frente do coral há 15 anos. A decoração, mobilização, montagem, suporte e toda a realização do evento fica a cargo da E. E. Princesa Isabel. A Rede de Ensino Doctum e a Escola Líber, através de patrocínio cultural, colabora com o custeio do evento, reforçando o compromisso com o bem estar da sociedade local.