Com mais 10 casos confirmados, Caratinga chega a 84 infectados pela covid-19

CARATINGA- Ontem, Caratinga confirmou mais 10 casos de covid-19, subindo para 84 infectados pelo Coronavírus. Na segunda-feira (8), eram 51 casos positivos para doença.

A Secretaria de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Epidemiologia e Estatística, informou no Boletim Epidemiológico Diário que os novos casos tratam-se de quatro mulheres com idades de 53, 24, 20 e 18 anos, residentes no Bairro dos Rodoviários; um homem de 73 anos e uma mulher de 40 anos, que moram no Centro; um homem de 48 anos de idade do Bairro Nossa Senhora Aparecida; uma mulher de 42 anos de idade moradora do Bairro Belvedere; uma mulher de 32 anos do Bairro das Graças e uma mulher de 49 anos de idade do distrito de Sapucaia.

Ao todo, foram registrados 766 casos notificados, 596 casos descartados e 86 casos em investigação. 34 pacientes foram curados, 13 pacientes estão internados, quatro óbitos foram confirmados e cinco óbitos descartados.