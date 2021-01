Com dificuldades no 192, SAMU disponibiliza ramal para chamadas

CARATINGA- Foram anos de espera pela implantação do SAMU em Caratinga. O serviço já opera na cidade desde o início do mês de janeiro de 2021, porém, os usuários têm enfrentados problemas ao tentar acionar o 192, já que as chamadas não são concluídas pelas operadoras Oi e Tim.

Cleyton Carvalho, médico coordenador regional, destaca que é de total responsabilidade da operadora Oi realizar todo o trâmite necessário à linha telefônica. “O número tem que ser direcionado a um fixo de Valadares. A Oi já está ciente de todo o transtorno e problema que está dando para a região, pediu um prazo até dia 10 e esse prazo não foi realizado pela operadora. O Consurge já notificou via judicial e jurídica técnica também do consórcio, cobrando da Oi. Simplesmente é uma dificuldade muito grande de contactar com eles, somente via e-mail e eles relatam que algumas cidades já estão entrando no número 192, só que não é”.

Para que seja possível alcançar integralmente às pessoas que necessitam do atendimento de urgência e emergência o SAMU disponibilizou o telefone 33 3213-5800, ramal 1. “Nesse número você consegue falar de qualquer operadora, de qualquer lugar. Ligando nesse número você vai fazer a opção do ramal número 1 e vai cair diretamente na Central de Regulação de Governador Valadares, se for necessário o envio de ambulância, será enviado”.

Com poucos dias de funcionamento do SAMU em Caratinga, Cleyton acredita que a população já está se conscientizando sobre a importância deste atendimento e acionando o serviço, apesar das dificuldades enfrentadas ao efetuar as ligações por meio de duas operadoras. “A população já está solicitando o serviço e acredito que a cada dia mais terá um conhecimento maior e o êxito do atendimento. Acredito que esse número ajuda, porque até o momento as pessoas que não têm Claro ou Tim não conseguiam fazer a ligação”.

Assim, em caso de urgência e emergência, até o momento, os clientes da Claro e Vivo podem acionar pelo 192. Para os que possuem Oi e Tim, não é possível utilizar este número, mas o 33 3213-5800 está disponível para todo o público.

O DIÁRIO procurou a operadora Oi para saber informações em relação ao atraso de liberação da linha telefônica, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta.

==

Veja quando chamar o SAMU

Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

Intoxicação exógena e envenenamento;

Queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento, Desabamento;

Crises Convulsivas;

Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Quando não chamar o SAMU 192

Febre prolongada;

Dores crônicas;

Vômito e diarreia;

Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames;

Transporte de óbito;

Dor de dente;

Transferência sem regulação médica prévia;

Trocas de sonda;

Corte com pouco sangramento,

Entorses;

Cólicas renais;

Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio;

Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica.

Fonte: Ministério da Saúde