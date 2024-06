Com carreata, piquenique e show de talentos, “Tarde Tamanho Família” da Jairo Grossi tem mais uma edição de sucesso

CARATINGA – Há muitos anos a “Tarde Tamanho Família”, da Escola Professor Jairo Grossi (mantida pela FUNEC) é comemorada. Alunos, pais, avós, colaboradores da instituição, todos estavam ansiosos e cheios de expectativas para esse evento que começou com uma carreata, no último sábado (15), saindo da sede da escola com destino ao Campus II do UNEC.

“Família é muito importante e eu acho super legal passar esse momento que conta com muitas brincadeiras e diversão”, disse a estudante Mariana Moraes Araújo.

E quem nunca ouviu dizer que os amigos são a família que a vida nos permite escolher? Bem verdade isso, não é mesmo? A aluna Ana Clara Assis comprovou essa fala: “Eu, por exemplo, vou passar com a Mari, que eu considero como alguém da família. Eu a conheci no ano passado, no 4º ano, daí nós mudamos para cá e eu fiquei muito feliz porque não nos separamos”.

“Por isso que a gente nomeia: ‘A Família Jairo Grossi’, com vários pertencentes, o vovô, a vovó, o tio, a tia; são pais que fazem papel de mãe, mães que fazem papel de pai; e, assim, a gente vai se organizando para este momento único na escola”, acrescentou a supervisora pedagógica, Angélica Nunes.

Em meio a toda esta festança, a equipe de reportagem encontrou três gerações: a filha, Alícia Soares, de 7 anos; a mãe, Mariane Correia; e a avó, Elisângela Correia. “Nós achamos muito importante ter este momento com a família, para a gente se divertir, até brincar – revivendo um pouco da infância –, aproveitar o piquenique, então eu dou muito valor a isto e todo ano eu participo com elas”, contou Mariane.

Realmente este foi um momento em família, repleto de brincadeiras, onde os participantes puderam, inclusive, bater um bom papo. Por isso todo o ambiente da “Tarde Tamanho Família” foi preparado. O campo estava cheio de toalhas de piquenique – organizadas por turma –, para o lanche compartilhado. Além disso, a realização contou com outras atividades como: futsal; vôlei; queimada; peteca; espaço para bicicletas e patinetes; e show de talentos com alunos e pais.

“Nós temos uma adesão unânime de toda a comunidade escolar nesta Festa da Família. Porque sem esta parceria é impossível fazer uma boa gestão”, afirmou a diretora pedagógica da Escola Jairo Grossi, professora Eci Fernandes.