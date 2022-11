Com assistência técnica e gerencial, produtores avaliam resultados da safra

CARATINGA- O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga em parceria com o Senar Minas realizou nesta terça-feira (29), a reunião anual para avaliação de dados da safra 2021/2022, demonstrando os resultados do grupo de produtores atendidos no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café + Forte.

Conforme os dados, o grupo que contempla 30 produtores, apresentou em 2022, o total de área em produção de 280 hectares, sendo 8.840 sacas, o que representa a produtividade média de 30 sacas por hectare. O preço de venda foi de R$ 1.200, sendo a renda bruta de R$ 10.100.000,00 e custo operacional efetivo de R$ 4.800.000,00.

O técnico de campo Victor Lima, que dá assistência ao grupo, que conta com produtores de toda a região, destaca o trabalho desenvolvido. “Uma assistência de quatro horas por visita, uma vez por mês. Durante essa visita, temos trabalhado a parte de gestão, em que o produtor se preocupa em anotar as despesas que ele tem nas lavouras e fazemos uma avaliação mensal dos indicadores econômicos e técnicos que são gerados, as despesas, para saber o custo de produção. Hoje, todo mundo fica pensando no café de mil reais, um preço muito bom, mas, a questão do custo ninguém sabe. Quanto que custa uma saca de café? E se ficar por mais de mil reais? Então, a gente tem que trabalhar na certeza”.

Victor ainda avaliou como positivo o resultado obtido pelo grupo. “A produtividade média do nosso grupo, dividido por todos, foi em média 30 sacas por hectares. A princípio parecia que iria ser um ano ruim, com baixo pegamento de florada. Mas, no final das contas vimos que as lavouras foram respondendo e essa média é até considerada boa”.

Roberto Aquino, presidente do Sindicato, destaca que o Benchmarking, que é um processo de busca das melhores práticas de gestão, tem sido fundamental para um novo olhar empreendedor por parte dos produtores. “Veio para mostrar aos produtores a importância de ter controle e gestão em sua comunidade. Todos os produtores que são atendidos pelo ATeG passam por essa capacitação, orientando o produtor, mostrando os seus resultados, sejam positivos ou negativos, os avanços em sua propriedade. Isso é importante, o produtor ver a evolução de seu trabalho dentro do programa. É uma parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e região com o Sistema Faemg/Senar, que faz esse trabalho de organização, de capacitação, gestão de sua propriedade. A propriedade hoje é uma empresa, então, tem que ser gerida”.

Para ter acesso a capacitação, a exemplo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial é preciso se filiar ao Sindicato, como acrescenta Aquino. “Os produtores rurais da nossa região, se quiserem participar do ATeG, venha fazer parte do nosso Sindicato. Já estamos com quatro novas turmas para montagem no início de 2023. Teremos nas áreas de fruticultura, cachaça artesanal, caprinocultura e cafeicultura. O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga vem trabalhando firme em parceria nesse trabalho de assistência técnica gratuita. São técnicos, agrônomos, pessoas capacitadas, dando toda orientação”.

É o caso do produtor José Lourenço, que já tem sentido os reflexos positivos na lavoura e elogia a iniciativa do Sindicato em parceria com o Senar. “Ajuda muito o produtor a entender melhor a cultura, a fazer as adubações no tempo correto, entender melhor o café. Geralmente, o produtor rural tem uma assistência de uma forma mais avulsa e essa parceria nos ajuda a compreender e entender melhor o que estamos fazendo”.

O produtor de café também destacou os resultados da safra 2022. “A safra foi boa. A gente está enfrentando alguns problemas em relação ao clima, mas, foi uma safra satisfatória. O produtor está tendo uma dificuldade em colher, ele prepara bem a planta, aplica bem os nutrientes, mas, o fator clima é fundamental para a colheita e estamos enfrentando essas adversidades no campo”.