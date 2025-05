Com a chegada do frio, confira dicas da Cemig para economizar energia

Funcionamento de aparelhos na potência máxima pode impactar diretamente a conta de luz

DA REDAÇÃO – Com a queda das temperaturas em Minas Gerais, a partir da informação da meteorologia que prevê que uma forte massa de ar polar associada a uma frente fria deve afetar o estado a partir desta sexta-feira (30/5), a Cemig alerta para o aumento no consumo de energia elétrica. Acontece que normalmente a utilização da energia tende a crescer devido ao uso mais intenso de chuveiros elétricos, aquecedores e iluminação interna. Para evitar surpresas na conta de luz, a Cemig reforça orientações sobre o uso consciente da eletricidade.

Nos dias frios, o chuveiro costuma ser utilizado em sua potência máxima e por mais tempo, impactando diretamente o consumo de energia. Segundo o engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Welhiton Adriano de Castro Silva, reduzir o tempo de banho pode fazer toda a diferença.

“Em uma casa com quatro pessoas, um chuveiro de 7.200 Watts utilizado por 15 minutos diários pode consumir cerca de 220 kWh no mês”, alerta. Além disso, ajustar a chave para a posição “Verão” ou “Morno” pode gerar até 30% de economia”, explica. O especialista ainda informa que “manter a chave do chuveiro na posição ‘Verão’ ou ‘Morno’ pode representar uma economia de até 30% no consumo”.

Refrigeradores

Outra orientação simples indicada pelo especialista é que os clientes verifiquem o estado da borracha de vedação de refrigeradores. Se as portas não estiverem fechando corretamente, a geladeira ou o freezer irão gastar mais energia para resfriar os alimentos. O correto ajuste do termostato também contribui para a economia, considerando que a temperatura do ambiente está mais baixa.

“A geladeira é outro eletrodoméstico que consome bastante energia em uma residência, principalmente devido ao ‘abre e fecha’. Além disso, é importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no seu interior, pois isso faz com que o motor do refrigerador trabalhe por mais tempo e, consequentemente, aumenta o consumo de energia”, afirma o engenheiro. Quanto à regulagem do termostato, devido às baixas temperaturas nesta época, seu ajuste pode ficar nas posições mais baixas (a depender do “abre e fecha” da porta).

“Para saber se a borracha de vedação está em bom estado, faça o seguinte teste: coloque uma folha de papel entre a porta e o gabinete da geladeira, feche a porta e tente retirar a folha; se ela sair com facilidade, está na hora de trocar a borracha. Repita o teste em vários pontos da porta da geladeira”, acrescenta.

Economia em outros equipamentos

Outra dica recomendável é, ao se utilizar a máquina de lavar roupas, colocar de uma só vez a quantidade máxima de peças indicada pelo fabricante, diminuindo assim a quantidade de vezes de utilização do eletrodoméstico. O ferro elétrico também só deve ser ligado quando houver uma grande quantidade de roupas para passar.

Outra atenção que os clientes precisam ter é com os equipamentos no modo de espera. Nesta condição, os aparelhos consomem menos do que em uso normal, mas seria como uma torneira pingando 24 horas, todos os dias, e essa água não é utilizada. Para economizar, é necessário que o consumidor retire o equipamento da tomada.