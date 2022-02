Com 95% dos votos, Vagner Ribeiro é eleito presidente do Sicoob Credcooper

CARATINGA- Com 95,65% dos votos, Vagner Ribeiro foi eleito no domingo (13), presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper. Vagner obteve a aprovação de 2.505 associados votantes, enquanto o adversário Azenildo Berbert teve 114 votos (4,35%).

Vagner tem 40 anos de experiência no mercado financeiro. É advogado, graduado em Ciências, com especificação em Matemática. Em entrevista ao DIÁRIO, ele falou sobre a eleição e os projetos para a cooperativa.

A que você atribui uma votação tão expressiva?

Domingo de muita alegria, pra mim, de maneira muito particular, fruto de um trabalho de 40 anos, envolvido no mercado financeiro, com o produtor rural, com o comerciante, o público de uma maneira geral. Fruto de uma história, que é escrita no seu dia a dia. Agradeço e louvo muito a Deus por essa expressiva votação que tivemos. 95,65% dos votos é reflexo da confiança do nosso associado na minha pessoa, mais de 2.500 votos, fico muito feliz com isso. Só vem a reforçar o peso da responsabilidade, que é muito grande. Mas, muito feliz nesse momento.

Você já atuava como parte do Conselho de Administração. Fale um pouco sobre o trabalho realizado.

Nós estamos aqui na Credcooper caminhando já para o quinto ano. Atualmente, exerço o cargo de diretor administrativo e gostamos muito de falar os pilares que o cooperativismo é inserido, extremamente diferente do mercado financeiro. Eu que vim de lá, é um mercado basicamente capitalista, estou hoje com uma visão numa filosofia totalmente diferente, o mercado de cooperativismo. É muito importante dar ênfase nessa diferença. Trabalhamos com três pilares, financeiro e econômico, que toda entidade precisa trabalhar o superávit para sobreviver, ainda mais nesses momentos tão difíceis que temos vivido, de pandemia, temos buscado alternativas e temos resultados surpreendentes, positivos, números que dão muito ênfase, reflexo do trabalho que temos desenvolvido. Fechamos nosso ano de 2021 com mais de R$ 14.600.000 de sobras que o mercado chama como lucro. Pra nós isso é muito gratificante, vamos levar esses números na próxima Assembleia e nosso associado vai votar de que forma esses recursos serão distribuídos. E mais dois pilares também, que gostamos de dar ênfase de trabalhar, o social e o ambiental.

O que contempla estas duas áreas?

Hoje estamos inseridos em 10 comunidades, estamos partindo para a 11ª, já estamos autorizados pelo Banco Central a ir para o Vale do Aço. Já assinamos o contrato de aluguel e vamos fazer a reforma e, brevemente, vamos inaugurar a nossa agência no Shopping do Vale. Estamos entregando uma agência nova agora para a cidade de Inhapim, comunidade que já estamos inseridos há um bom tempo, vamos então entregar agora para os próximos dias uma agência muito bacana. Um dos nossos propósitos é continuar esse plano de expansão nas comunidades ao redor, buscando ajudar de uma maneira geral o comércio, os produtores rurais, os profissionais autônomos, enfim, a todos. Alavancar mais empregos, a economia, do modo cooperativista. E, no pilar ambiental, desenvolver, principalmente em parcerias, pois, nós sozinhos podemos fazer pouco ou muito pouco. Mas, quando nos unimos com Emater, Senar, Sebrae, os sindicatos, as prefeituras; as coisas ganham maior proporção. Temos projetos audaciosos, como um que estamos caminhando com a revitalização do córrego do Lage, passando da fase de diagnóstico, começa por Santa Bárbara, passa por Santa Rita, Caratinga e vem aqui em Piedade de Caratinga. São quatro municípios que estamos trabalhando, principalmente, na zona rural onde abastece de água a cidade de Caratinga. Um dos nossos propósitos é fomentar a produção de água. O uso ecologicamente correto dessa água, a maneira de se conservar as nossas nascentes, o uso consciente do nosso agricultor. Vamos conservar o meio ambiente. Aumentar nossa automação, estamos procurando renovar o nosso parque tecnológico. Privilegiar a mão de obra a ser recrutada por nós das comunidades onde estamos inseridos, contratando no mercado daquela cidade. Estar atento aos acontecimentos do nosso dia a dia. Um exemplo de um trabalho recente que realizamos foi relacionado às enchentes recentes, buscando atender as comunidades dos nossos cooperados, de imediato, alocamos recursos e compramos cerca de 300 cestas, distribuindo nessas comunidades carentes. É esse tipo de trabalho que queremos continuar fazendo. Alocando taxas de juros e tarifas reduzidas, com o diferencial dos bancos, valorizando o cooperativismo, a mão de obra local e as pessoas.

E em relação à distribuição de crédito e demais indicadores financeiros?

Aumentar a distribuição do crédito nas comunidades, hoje o Sicoob Credcooper tem em torno de R$ 332.000.000 nas 10 comunidades, mais o ponto de atendimento no Ceasa e nosso PA digital, nossa agência virtual. Queremos chegar ao final do ano com R$ 420 milhões. Além desse incremento de R$ 90 milhões, temos a responsabilidade de renovar boa parte desses R$ 332.000.000. Aumentar nossa captação, nossos fundos de reserva, nossa cota capital, que são balizadores que o Banco Central exige de nós, para a cooperativa permanecer sustentável. Graças a Deus está muito bem. Trabalhar nossos índices de inadimplência, estar antenado das necessidades do mercado, continuar trabalhando com os jovens aprendizes.

Qual sua mensagem para o associado?

Agradeço de coração mesmo, fico até emocionado. É algo muito gratificante, sendo construído nesses 56 anos de vida que tenho. É de coração meu agradecimento a você, associado, pela confiança que você depositou no nome do Vagner. Peço muito a Deus que me ilumine, dê direção, visão, para estar à frente da cooperativa. Dependo muito dos nossos colaboradores que aqui estão, tenho muita confiança em todos, dependemos muito deles para o crescimento, atender bem nosso cooperado, fazer junto com o Vagner uma gestão compartilhada. Todos são importantes. E, sobretudo, a importância também de cada associado. Hoje somos a cooperativa de livre admissão, viemos de uma cooperativa agropecuária que só atendia ao homem do campo. Hoje somos diferentes, atendemos a todos os segmentos das comunidades. Temos metas audaciosas de crescer esses números, de agências, associados, volume de empréstimos, reduzir nossa inadimplência e a responsabilidade muito grande. Muito obrigada pela confiança, o carinho e o voto.