Com 25 assistidos contaminados pela covid-19, Asadom precisa de doações

CARATINGA- A Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom) reforça a necessidade de doações da população, neste momento que alguns assistidos foram contaminados pelo Novo Coronavírus. Das 70 pessoas acolhidas pela instituição, o número de diagnosticados para a doença já subiu para 25.

Conforme a Asadom, os contaminados estão isolados em alas separadas, com sintomas leves e com todos os cuidados necessários, com um funcionário exclusivo para acompanha-los, bem como uso de utensílios descartáveis.

Para dar andamento aos trabalhos, a instituição precisa de ajuda para arcar com as despesas. Dentre as principais necessidades, materiais de limpeza, itens de cesta básica e materiais de proteção individual, tais como luvas, toucas e máscaras N95.

Quem desejar contribuir com a instituição pode fazer a doação de qualquer valor pelo PIX 21.075.593/0001-25 (chave CNPJ) ou por meio de depósito bancário (Conta 01661-6/ agência 3162/ Itaú). Mais informações estão disponíveis pelo (33) 3321-3117.