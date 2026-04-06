Vascão vem aí!

A torcida vascaína de Caratinga e de toda a região está ansiosa. O conhecido desportista Cláudio Maguila irá promover a vinda do time master do Vasco à região no dia 21 de junho. O jogo, que acontecerá no Estádio do Carmo, campo do Esplanada, será contra o Master A do Verdão da Grota.

O evento, que terá caráter beneficente, será realizado para ajudar uma entidade filantrópica de Caratinga. Sem dúvida, a presença de ídolos históricos da Colina, como Ricardo Rocha, Odvan, Donizete Pantera, entre outros, será uma ótima oportunidade para os vascaínos de diferentes gerações reverenciarem seus eternos ídolos.

Aguardando notícias da LCD

Há coisas que não pertencem apenas ao calendário — pertencem à memória. O campeonato da Liga Caratinguense de Desportos é uma delas. Não é só futebol amador. É encontro de gerações, é domingo com cheiro de grama molhada, é arquibancada que conta histórias antes mesmo de a bola rolar.

Durante anos, foi ali que o Leste de Minas e a Zona da Mata aprenderam a reconhecer seus heróis. Camisas pesadas cruzando campos simples, mas carregados de significado. Nenhum outro regional conseguiu reunir, com tanta força, tradição e paixão.

Agora, o silêncio inquieta. A expectativa paira no ar, como quem espera o apito inicial que insiste em não vir. Sabe-se do esforço do presidente Paulo Afonso, da vontade de fazer o campeonato acontecer como ele merece — grande, digno, respeitado. E é justo confiar nisso.

Mas o futebol, como a vida, não se constrói sozinho. É preciso que os clubes, aqueles de história rica e torcida fiel, entendam seu papel. São eles que dão alma ao campeonato. Sem sua presença, falta voz, falta cor, falta identidade.

A LCD não é apenas uma entidade. É um pedaço da história viva do nosso futebol. E histórias assim não podem ficar em suspenso.

Que venham as notícias. E que venham boas. Porque Caratinga — e todo amante do futebol raiz — merece voltar a viver esse capítulo tão especial.

Tá chato já

Esse clamor por Neymar na Copa do Mundo não é novidade na história do futebol brasileiro. Rapidamente, lembro-me de alguns casos: Renato Gaúcho, em 1986; Neto, em 1990; Romário e Alex, em 2002; Fábio, em 2006; e o próprio Neymar, em 2010.

A diferença agora, porém, é substancial. Em todos esses casos, os jogadores citados estavam vivendo grandes momentos em suas carreiras, jogando muito justamente no período das convocações. Havia desempenho que sustentava o clamor popular.

O cenário atual é bem diferente. Neymar entra pouco em campo e, quando entra, já não faz a mesma diferença. Ainda assim, o debate insiste em girar em torno do seu nome, muitas vezes ignorando o que deveria ser o principal critério: o momento dentro das quatro linhas.

Sinceramente, já está ficando cansativo. Futebol se decide no presente — não na memória.

Adeus, Jaiderson

Tomei conhecimento, no início desta noite (5), de uma notícia que entristece profundamente o nosso futebol: o falecimento do atacante Jaiderson.

Jogador bastante conhecido na região, Jaiderson construiu sua trajetória com dedicação e talento, participando de diversos campeonatos e, na maioria das vezes, envergando com orgulho a camisa da Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho. Neste fim de semana, disputava a Copa do Trabalhador, em Bom Jesus, defendendo a equipe do Bonja Júnior, formando o ataque ao lado do amigo Juninho do Pelota.

Em campo, como tantas outras vezes, fazia o que mais amava. Mas, de forma inesperada, passou mal durante a partida. Foi socorrido, mas, infelizmente, não resistiu.

Aos 31 anos, Jaiderson parte de maneira precoce, deixando familiares, amigos e uma legião de admiradores de seu futebol — um jogador de muita qualidade, daqueles que marcam não apenas pelos gols, mas pela presença e pelo respeito dentro e fora das quatro linhas.

Hoje, o futebol amador da nossa região está mais silencioso. Ficam a dor, a saudade e a lembrança de um atleta que honrou o esporte com paixão.

Que Deus conforte o coração de todos que sentem essa perda.

Rogério Silva

@papoesportivodc