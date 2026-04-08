Minha Impressão sobre o Livro

Hoje queria dar minha impressão sobre o livro de minha esposa Wilma, “Sete Passos-Chave para uma Comunicação Eficaz entre Pessoas que se Amam”, (“Seven Key Steps for Effective Couple Communication”.

Conheci a autora em 1971 nos EUA. Depois, viemos à Caratinga, e em julho do mesmo ano nos casamos. O livro – eu sou testemunha viva – reflete também e muito, o que nós vivemos nestes quase 55 anos de união – uma união por vezes difícil, pois ambos viemos de culturas diferentes (eu um imigrante alemão no Brasil, e depois, nos Estados Unidos), e ela, uma mineira cuja cultura e elegância me fascina a cada novo dia, não importa onde moramos.

Como leitores observaram, o livro é de calor humano, muita clareza e uma sabedoria nascida da vida real. Desde as primeiras páginas, você percebe que não se trata de um manual teórico escrito à distância, mas uma gentil oferta de um possível guia moldado pela experiência, pela escuta atenta e por um desejo sincero de ajudar casais a crescerem juntos. O tom é acolhedor e encorajador, tornando o tema da comunicação acessível, em vez de complicado. Algo muito mineiro, não é!

Uma das qualidades mais marcantes é sua simplicidade — sem ser superficial. Cada passo é apresentado de forma clara e fácil de lembrar, mas com percepções profundas. A autora compreende que comunicação não envolve apenas palavras, mas também emoções, tempo, tom e o ambiente criado entre duas pessoas. Essa visão equilibrada dá ao livro utilidade prática e profundidade emocional ao mesmo tempo.

Outra forte impressão é a gentileza presente em todo o texto. O livro não acusa, não critica e não coloca culpa. Em vez disso, conduz o leitor com cuidado para hábitos cada vez mais saudáveis. Os casais não são informados do que fazem de errado; são convidados a descobrir maneiras melhores de se conectar. Essa abordagem respeitosa torna o livro útil tanto para relacionamentos em dificuldade quanto para aqueles que desejam apenas fortalecer o que já é bom. E isso é válido não somente para quem é casado – para qualquer relacionamento humano que quer ser duradouro.

Ah – e as ilustrações e exemplos – esses são especialmente eficazes. Eles soam familiares e reais, refletindo situações do dia a dia: um mal-entendido ao final de um dia cansativo, uma frase interpretada de forma equivocada, um momento em que o silêncio fala mais alto que as palavras. Esses exemplos ajudam o leitor a se reconhecer nas páginas e a aplicar imediatamente os princípios à própria vida.

A estrutura em sete passos também é um grande ponto forte. Ela oferece uma sensação de progresso. Cada passo se constrói naturalmente sobre o anterior, formando uma jornada que vai da clareza básica à segurança emocional mais profunda. Ao final, o leitor não apenas entende melhor a comunicação — sente-se preparado para praticá-la.

Talvez a impressão mais recorrente seja a esperança. O livro transmite que relacionamentos podem melhorar, mal-entendidos podem ser resolvidos e casais podem aprender a falar e ouvir de forma que criem conexão, e não distância. Ele lembra que a comunicação eficaz não é um talento para poucos, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender.

No conjunto, o livro deixa o leitor encorajado, compreendido e motivado — com ferramentas práticas e uma confiança renovada no poder de uma comunicação cuidadosa e amorosa.

Rev. Rudi A. Kruger – Faculdade de Teologia Uriel de A. Leitão – rudi@doctum.edu.br

NOTA DE NOSSOS LEITORES: Wilma querida, que precioso o seu texto. Aí tem uma pérola preciosa. Talvez nem todos a vejam, mas é bem aparente o que você escreve: “Conflito tratado com respeito pode gerar intimidade”. A etimologia das palavras CONFLITO, RESPEITO E INTIMIDADE são de tal peso e profundidade que imagino que nem sempre nos damos conta, pois é o Espírito que te inspirou. Eu gostaria de compartilhar mais, mas agora não tenho tempo. Se você quiser, eu me sentiria honrado em trocar mais a esse respeito. Dr. J. Aylmer, Psiquiatra – Niterói, RJ.