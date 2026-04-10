Papo com o secretário

Esta semana, recebi no programa da Rádio Cidade 89,1 FM o secretário de Esportes, Cultura e Turismo de Caratinga, Odiel de Souza.

De forma objetiva, o secretário falou sobre os desafios da pasta, destacando a importância de parcerias com projetos já existentes e a criação de “escolinhas” de futebol em bairros e distritos, iniciativa que pode fortalecer o esporte de base e oferecer oportunidades para crianças e jovens.

Outro ponto importante foi a reforma e modernização do ginásio poliesportivo do bairro Limoeiro, que contará também com a construção de uma nova quadra na área externa, ampliando o uso do espaço e beneficiando a comunidade.

Odiel também comentou sobre a conclusão e futura inauguração do Estádio Leonardo Gualberto Baião (Campo do Santa Cruz). Segundo ele, a obra enfrenta problemas estruturais e falhas no projeto, o que exige atenção redobrada para garantir segurança e qualidade.

Além disso, destacou o início da Copa de Bairros, que começa neste domingo, movimentando o esporte local e promovendo integração entre as comunidades.

Opinião:

As propostas apresentadas mostram um caminho positivo, principalmente ao investir no esporte de base e na recuperação de espaços públicos. No entanto, os problemas estruturais em obras já em andamento acendem um alerta importante sobre planejamento e execução. A expectativa agora é que, além de anunciar, a gestão consiga entregar resultados concretos e de qualidade para a população.

Copa de Bairros vai começar

Neste domingo, a bola vai rolar para a primeira rodada da Copa de Bairros 2026, em Caratinga. A competição, que já é tradição no calendário esportivo do município, promete movimentar atletas, torcedores e comunidades locais.

A abertura do torneio marca o início de mais uma edição que valoriza o futebol amador, promovendo integração entre bairros e incentivando a prática esportiva. A expectativa é de jogos disputados e grande participação do público, reforçando o clima de festa em torno do esporte.

Neymar vai para os EUA

A vontade de Neymar, sem dúvida alguma, é ir para os Estados Unidos e disputar sua 4ª Copa do Mundo. Porém, depois do Mundial deste ano, provavelmente ele irá atuar na liga americana.

O FC Cincinnati mostrou interesse em contratar Neymar a partir de 2027. A informação foi publicada pelo site The Athletic, braço esportivo do The New York Times. Sem dúvida, trata-se de uma liga em que o brasileiro pode fazer a diferença — algo que não conseguiu plenamente por aqui.

Rogério Silva

@papoesportivodc

Arte: Colaboração Felipe Alvim