NOTÍCIAS DO AGRO

Guerra

A guerra no Oriente Médio continua levando muita insegurança aos mercados ao redor do mundo e elevando a aversão ao risco de investidores e especuladores. Os preços do petróleo registraram em março a maior alta em décadas, 63%, superando o recorde anterior, de 46%, após a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. O pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, ontem à noite, frustrou as expectativas dos investidores e os contratos futuros do petróleo apresentaram forte alta nesta quinta-feira (com informações do jornal Valor Econômico).

ICE

Nesta quinta-feira (2), véspera do feriado de “Sexta-Feira Santa”, os contratos de arábica em Nova Iorque e os de robusta em Londres fecharam em queda. Os contratos de arábica para maio próximo na ICE Futures US, oscilaram 925 pontos entre a máxima e a mínima, romperam mais uma vez a barreira dos três dólares, batendo, na máxima do dia, em US$ 3,0150 por libra peso, em alta de 370 pontos. Encerraram o dia valendo US$ 2,9540 por libra peso, em queda de 240 pontos (0,81%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram, na máxima do dia, em 3.549 dólares por tonelada, em alta de 28 dólares. Fecharam o pregão a 3.448 dólares, em queda de 73 dólares (2,07%).

Estoques

Na quinta-feira (2), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures subiram 1.797 sacas. Estão em 547.667 sacas. Há um ano eram de 777.263 sacas, caindo nesse período 229.596 sacas. Somaram alta na semana passada de 10.285 sacas e queda na semana anterior à passada de 30.565 sacas. Esses estoques subiram no último mês de março 80.245 sacas e 41.508 sacas no mês de fevereiro. Caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar subiu, quinta-feira (2), 0,06%, fechando a R$ 5,1600. Fechou a sexta-feira passada (27/3) a R$ 5,2400 e a sexta-feira anterior à passada (20/3) a R$ 5,3090. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam valendo R$ 2.016,30. Encerraram a última sexta-feira a R$ 2.091,23, e a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.175,30.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica permaneceu calmo por toda a semana, com volume baixo negócios fechados. O mercado físico de conilon continua apresentando um número mais expressivo de negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até dia 2 os embarques de março estavam em 2.168.187 sacas de café arábica, 349.922 sacas de café conilon, mais 354.098 sacas de café solúvel, totalizando 2.872,207 sacas embarcadas, contra 2.568.191 sacas no mesmo dia de fevereiro. Até o mesmo dia 2, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março, totalizavam 2.998.285 sacas, contra 2.639.457 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 27/3, sexta-feira, até o fechamento de quinta-feira (2), caiu nos contratos para entrega em maio próximo 630 pontos ou US$ 8,33 (R$ 43,00) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 27/3 a R$ 2.091,23 por saca, e, quinta-feira (2) a R$ 2.016,30. Ainda na última quinta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 240 pontos.