NOTÍCIAS DO AGRO

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ICE

Nesta sexta-feira (20), os contratos de arábica na ICE Future US fecharam em alta consistente, com os vencimentos para maio e julho próximos acima dos três dólares por libra peso. Nos contratos de robusta, na ICE Europe, os contratos com vencimento em maio próximo encerraram o dia em pequena queda e os demais vencimentos em alta.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para maio próximo, oscilaram, sexta-feira (20), 1.500 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 3,1240 por libra peso, em alta de 1.150 pontos. Encerraram o dia hoje valendo US$ 3,0975por libra peso, em alta de 885 pontos (2,94%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram, sexta-feira (20), na máxima do dia em 3.706 dólares por tonelada, em alta 37 dólares. Fecharam o pregão a 3.664 dólares, em queda de 5 dólares (2,52%).

Estoques

Na sexta-feira (20), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures US caíram 10.710 sacas. Estão em 541.439 sacas. Há um ano eram de 782.489 sacas, caindo nesse período 241.050 sacas. Somaram queda nesta semana de 30.565 sacas e alta na semana passada de 31.137 sacas. Subiram na semana anterior à passada 63.638 sacas. Subiram no mês de fevereiro 41.508 sacas e caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Estoques II

Os estoques certificados de café arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, estão perto de 0,6 milhão de sacas em 2026. Nos últimos anos os volumes foram maiores: 1,8 milhão em 2021, 1,2 milhão em 2022 e 0,8 milhão em 2023. A queda reforça a oferta apertada e mantém o mercado sensível a qualquer problema climático no Brasil (Fonte: OIC, Reuters, Cecafé).

Dólar e o mercado

O dólar subiu, sexta-feira (20) 1,80%, fechando a R$ 5,3090. Fechou a sexta-feira passada (13) a R$ 5,3150 e a sexta-feira anterior à passada (6) a R$ 5,2430. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam, sexta-feira (20), valendo R$ 2.175,30. Encerraram a última sexta-feira (13) a R$ 2.004,80, e a sexta-feira anterior (6) à passada a R$ 2.034,16.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro de arábica, os compradores subiram o valor de suas ofertas ao longo da semana, e, principalmente ontem e hoje, tivemos um volume maior de negócios fechados. O mercado físico de conilon continua apresentando um número mais expressivo de negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até dia 20 os embarques de março estavam em 1.232.520 sacas de café arábica, 179.064 sacas de café conilon, mais 153.341 sacas de café solúvel, totalizando 1.564.925 sacas embarcadas, contra 1.965.684 sacas no mesmo dia de fevereiro. Até o mesmo dia 20, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março, totalizavam 1.840.239 sacas, contra 2.226.401 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 13, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (20), subiu nos contratos para entrega em maio próximo 2.460 pontos ou US$ 32,54 (R$ 175,76) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 13 a R$ 2.004,80 por saca, e, sexta-feira (20) a R$ 2.175,30. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 885 pontos.