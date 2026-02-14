Copa Menino Maluquinho: Contagem regressiva

Faltando pouco mais de dois meses, para a 3ª edição da Copa Menino Maluquinho, a procura por informações sobre o evento se intensificaram através das redes sociais, e principalmente nos contatos da organização. Com a inserção da modalidade handebol na edição deste ano, a expectativa é que um público novo compareça aos jogos. Sem dúvida um desafio a mais para a coordenação. Afinal, se promover um evento com duas modalidades simultâneamente já é trabalhoso, com três será ainda mais.

A organização tem conversado com parceiros e cidades vizinhas, que manifestaram interesse em sediar jogos, fases, e até mesmo modalidades inteiras da Menino Maluquinho. Nas próximas semanas deveremos ter novidades.

Baú: 1° de Maio tem história

O tradicional time do bairro Aparecida, ostenta o orgulho de ser o primeiro Campeão de um campeonato oficial promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em 1965. Em 1968 faturou o bicampeonato. Mas, se engana quem pensa que a história do alvinegro se resume a essas duas grandes conquistas. Na década seguinte o 1°de Maio seguiu sendo um time forte e respeitado. Afinal, quem não gostaria de jogar num time bicampeão?

Nos anos 70, o futebol regional ganhou outros protagonistas: Caratinga, Grêmio de Inhapim, Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, América, Bairro das Graças, Esplanada. Porém, o time do “Alto do Sal” continuou forte e batendo de frente com qualquer um. Principalmente atuando no alçapão do estádio Manoel Ribeiro. Esse time da foto também marcou época com a camisa do Touro: Paulinho da bateria, Astir, Bizuca, Pina, Onofrinho, Cassinho, Russo, Bené, Pulú, Nilsinho, Joãozinho Matipó. Um timaço!

Calendário Esportivo: Boas novas

A Superintendência de Esportes da prefeitura de Caratinga anunciou um calendário esportivo para 2026, além de um chamamento público para desportistas que promovam eventos. Sem dúvida uma ótima notícia. Afinal, quem faz o esporte acontecer na cidade, sempre esperou apoio da cidade, e não que fosse visto como um concorrente como aconteceu em gestões passadas com alguns que ocupavam o cargo de superintendente ou diretor de esportes.

Rogério Silva

@papoesportivodc