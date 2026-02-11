Antes de Falar, Aprenda a Ouvir

Se existe algo que aprendemos logo no início da vida a dois — muitas vezes da forma mais difícil — é que ouvir não é tão simples quanto parece. Todos nós ouvimos sons. Mas ouvir o outro, de verdade, é outra história.

Quando escrevi o livro Seven Key Steps to Effective Couples Communication, percebi que quase todos os conflitos que conhecemos — nossos e de outros casais — tinham algo em comum: ALGUÉM NÃO SE SENTIU OUVIDO.

Ouvir não é ficar em silêncio enquanto o outro fala, preparando mentalmente a resposta. Ouvir é estar presente. É tentar entender o que está sendo dito — e também o que está sendo sentido.

Quantas vezes um casal discute não porque discorda, mas porque está cansado, ferido ou inseguro? Às vezes, por trás de uma frase dura existe apenas um pedido simples: “VOCÊ ME VÊ?”

Aprender a ouvir exige humildade. Exige desacelerar. Exige aceitar que nem sempre precisamos concordar para demonstrar respeito. Em muitos momentos, o maior presente que podemos oferecer ao outro não é uma solução, mas ATENÇÃO VERDADEIRA.

Lembro-me de situações em que uma conversa mudou completamente de rumo quando alguém disse algo como: “Eu nunca tinha pensado que você se sentia assim.”

Essa frase simples tem um poder enorme. Ela abre espaço, desmonta defesas e cria conexão.

Ouvir também significa fazer perguntas, confirmar se entendemos corretamente e resistir à tentação de interromper. Pode parecer pouco, mas isso transforma o clima do relacionamento.

Neste primeiro passo, o convite é simples e profundo: OUÇA MAIS DO QUE FALA. Não para perder sua voz, mas para criar um espaço onde as duas vozes importam.

Nos próximos artigos, vamos falar sobre palavras, emoções, conflitos e reconciliação. Mas tudo começa aqui. Porque quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, metade do caminho já foi percorrido.

E, muitas vezes, o amor se revela exatamente nisso: na disposição de parar… e ouvir.

Sinto-me muito feliz e grata por esta oportunidade de poder compartilhar experiências e trazer reflexões sobre uma comunicação eficaz entre pessoas que se amam e que têm seu projeto para construir “A Família”.

Mas, o que é família? Nem sempre ela nasce completa. Contudo e apesar de tudo, a família é sustentada pelo amor que permanece. Há vezes que é um só coração cuidando de outro. Ou em outras situações, são laços que Deus entrelaça no silêncio da vida.

Uma mãe, um pai, irmãos, irmãs, ou uma filha… que retornam para amar com maturidade.

Família não é um projeto do ser humano, mas do Ser divino – é Deus em movimento, construindo dia após dia com paciência, perdão e graça.

É onde o amor de Deus se torna gesto.

Comunicar bem e amar com intenção.

As pessoas constroem relações com suas palavras. É, porém, no agir consciente – guiado por Deus – que a comunicação se torna amor.

Até a próxima semana.