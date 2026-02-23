Vem aí: Casa Soccer

Breve, Caratinga irá ganhar um novo trabalho voltado para a galera que curte bater uma bola. O professor, desportista, personal, enfim, multifuncional Érico Casagrande está lançando a Casa Soccer. O empreendimento irá oferecer treinamento para adultos que desejem se aprimorar ou mesmo aprender fundamentos técnicos básicos do futebol e treinamento físico. Inicialmente, o serviço será oferecido a turmas reduzidas, às segundas e quartas-feiras, terças e quintas-feiras, no horário de 06:00 horas da manhã, na Arena sintética Golden Gol, no bairro dos Rodoviários. As aulas serão aplicadas pelo professor e técnico Diego Rodrigues. Érico Casagrande ainda anunciou que cada turma terá no máximo 10 alunos, com objetivo de um atendimento mais personalizado e uma prestação de serviço mais eficiente. Os dez primeiros alunos irão ganhar o lindo uniforme do projeto Casa Soccer.

ICMS ESPORTIVO: Valor que pode ajudar muito

O ICMS Esportivo tem se consolidado como uma fonte de receita cada vez mais importante para os municípios mineiros. Caratinga, classificada em 23º lugar no ano-base 2024, receberá neste ano cerca de R$ 680.000,00 em repasses do Governo do Estado.

Embora, para alguns setores, esse valor possa não parecer expressivo, é fundamental destacar que se trata de um recurso com destinação exclusiva ao esporte. Nesse contexto, posso afirmar, sem dúvida, que é um montante extremamente significativo. Quando bem aplicado, ele fortalece projetos, amplia oportunidades e eleva a qualidade esportiva do município.

E, quando o esporte evolui, quem ganha é toda a cidade — em saúde, inclusão, formação cidadã e qualidade de vida.

Machismo nosso de cada dia

O zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, pediu desculpas após questionar e criticar a escalação da árbitra Daiane Muniz para o jogo no qual a sua equipe foi derrotada pelo São Paulo, na noite do último sábado (21), pelo Campeonato Paulista. Ainda bem que o jogador reconheceu que foi machista. Porém, o que disse o jogador nunca foi um caso isolado. Infelizmente, muitos homens no Brasil ainda pensam dessa forma arcaica, ultrapassada e totalmente desconectada da realidade atual. Mulher pode, sim, apitar futebol, narrar, comentar, ser dirigente e, principalmente, jogar futebol. Esse tipo de comportamento machista precisa ser duramente repudiado. Não só porque pensar assim, em pleno 2026, é uma imbecilidade, mas porque discursos dessa natureza abrem espaço para ataques e agressões ainda mais graves às mulheres.

Rogério Silva

