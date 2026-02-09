ASAFE: Dois anos de sucesso

Na última quinta-feira, dia 05, tive o privilégio de participar mais uma vez do jantar de confraternização e homenagem da ASAFE, realizado no Palácio de Cristal, no Esporte Clube Caratinga. A Associação Somos Amigos do Futebol e Esporte é uma entidade sem fins lucrativos. Segundo o empresário Istefam Gomes, “somos amantes do esporte e achamos que o melhor jeito de ajudar as crianças e adolescentes é incentivando o esporte, a cultura e o lazer”.

A ASAFE nasceu de um sonho pessoal e familiar, porém, nos últimos anos, se organizou a ponto de transformar esse sonho em propósito e missão: criar oportunidades para que centenas e milhares de pessoas também possam realizar seus sonhos.

Crianças e adolescentes recebem aulas de futsal, futebol society e voleibol. São cerca de 200 crianças e adolescentes matriculados na rede regular de ensino.

Programa para Idosos

Atividades físicas adaptadas e esportes recreativos para promover saúde, bem-estar e integração social da terceira idade. Atividades adaptadas, convívio social, saúde e qualidade de vida, recreação esportiva.

Ações Sociais

Além do esporte, são realizadas diversas ações sociais para apoiar as famílias e a comunidade: cestas básicas, doação de brinquedos, doação de roupas e atendimento fisioterapêutico. Os números de atendimentos impressionam para uma associação tão nova, mas que já nasceu grande. Parabéns a todos que fazem parte dessa engrenagem que move e transforma a vida de tanta gente.

ASAFE: Mais recursos chegando

Durante o delicioso jantar, preparado com o tempero especial e todo o amor de dona Lourdes, mãe de Istefam, e também com a ajuda de uma das tias, o anúncio de que a entidade irá receber mais uma emenda parlamentar foi muito aplaudido. Adriano, assessor do deputado estadual Celinho, do SINTROCEL, falou do compromisso do parlamentar em enviar, via Prefeitura, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sem dúvida alguma, uma notícia maravilhosa. Afinal, o trabalho fantástico realizado pela ASAFE indiscutivelmente será ainda mais desafiado neste ano, e a expectativa é maior ainda. Parabéns ao deputado pela sensibilidade e consciência da importância desse apoio.

Leis de incentivo: importante conhecer

Gostar de esporte não basta para transformar boas intenções em projetos sociais eficazes. Quem deseja trabalhar ou desenvolver iniciativas esportivas precisa ir além da paixão e conhecer as leis de incentivo. Elas não são burocracia vazia, mas instrumentos que tornam ideias viáveis, sustentáveis e transparentes. Ignorá-las é limitar o alcance de ações que poderiam impactar muito mais vidas. No esporte social, profissionalismo também é compromisso com quem mais precisa.

Rogério Silva

