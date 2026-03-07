Trecho da BR-381 recebe 50 novos radares

Foto: Divulgação Nova 381

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Trecho da BR-381 recebe 50 novos radares

A concessionária Nova 381 informou que os 50 radares instalados ao longo da BR-381, no trecho entre Governador Valadares e Caeté, já foram concluídos e passam pela fase final de homologação e aferição. A expectativa é que os equipamentos estejam liberados para iniciar a fiscalização a partir do dia 28 de março. No entanto, a data para o início das autuações por excesso de velocidade ainda será definida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela aplicação das multas na rodovia. Dos 50 radares instalados ao longo da BR-381, sete estão em Governador Valadares. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/trecho-da-br-381-entre-governador-valadares-e-caete-recebe-50-novos-radares-de-velocidade/

Arcos conquista habilitação de UTI

A Prefeitura de Arcos anuncia uma das maiores conquistas recentes para a saúde do município: a aprovação da habilitação de leitos de UTI Adulto Tipo II.Além da habilitação, o Município também assegura o custeio estadual dos leitos, garantindo recursos permanentes para a manutenção e funcionamento do serviço. A conquista é resultado de uma gestão comprometida, que atua com planejamento, responsabilidade e forte articulação junto ao Governo de Minas Gerais e ao Governo Federal, assegurando avanços concretos para a saúde pública. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/prefeitura-de-arcos-conquista-habilitacao-de-uti-e-garante-recursos-para-a-saude

Cresce comércio ambulante de alimentos

Apenas em 2025, mais de 56 mil brasileiros passaram a atuar como microempreendedores individuais (MEIs) no ramo de serviços ambulantes de alimentação, o que representa um avanço de 45% em relação a dois anos atrás. Em 2023, o total de registros foi de 38,8 mil, subindo para 42,8 mil em 2024. As informações são da base da plataforma DataSebrae. Minas Gerais concentra quase 10% desse total de novos microempreendedores individuais. No Estado, foram contabilizadas 4.508 formalizações de MEIs na categoria de comércio ambulante de alimentos em 2025. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/mg-tem-45-mil-novos-meis-na-categoria-comercio-ambulante-de-alimentos/

Cervejarias de Uberlândia são premiadas

Uberlândia é destaque estadual e nacional mais uma vez. Três cervejarias artesanais da cidade foram reconhecidas pela qualidade de suas produções durante o Concurso Brasileiro de Cervejas. O concurso garantiu, ao todo, 15 medalhas para o município. Sediado em Uberlândia pela primeira vez, o principal evento do segmento de cervejas artesanais do país premiou as melhores cervejas, cervejarias e cervejeiros do Brasil. A iniciativa, que contou com competidores de todo o país, premiou três cervejarias artesanais de Uberlândia. Subiram ao pódio as cervejarias Captain Brew (6 ouros, 3 pratas e 3 bronzes), Uberbrau (1 ouro e 2 bronzes) e Trema (1 prata). (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40013/cervejarias-de-uberlandia-sao-premiadas-em-concurso-nacional

Maria Fumaça volta a funcionar

A VLI, administradora da Maria Fumaça, informa que as viagens da Maria Fumaça que liga as cidades de São João del-Rei a Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes (Minas Gerais), foram retomadas na sexta-feira (6). Os passeios foram suspensos preventivamente devido às fortes chuvas que atingiram a região. Ao longo do trajeto de 12 km de extensão, os passageiros apreciam uma região de rica diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX. A Maria Fumaça de São João del-Rei é uma das mais antigas em operação no Brasil e foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/maria-fumaca-de-sao-joao-del-rei-e-tiradentes-retoma-suas-viagens-a-partir-de-sexta-feira-6/

Procedimento inédito em Teófilo Otoni

O SUS de Teófilo Otoni realizou um procedimento médico inédito na região, dentro do projeto Mais Médicos Especialistas, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal. A iniciativa tem o intuito de reduzir o tempo de espera e promover atendimento especializado no SUS. O procedimento foi a colocação de uma prótese no esôfago de um paciente com câncer. A principal função da prótese é manter o esôfago aberto, permitindo que a pessoa volte a se alimentar e ingerir líquidos com menos dificuldade. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32868