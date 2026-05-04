Suinocultura mineira enfrenta prejuízos

Foto: Reprodução/DC

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Suinocultura mineira enfrenta prejuízos

A suinocultura de Minas Gerais atravessa um período desafiador, com os preços pagos pelo quilo do suíno vivo em retração e abaixo dos custos de produção. Enquanto o quilo do animal vivo é comercializado a R$ 5,30, os custos estão em R$ 6,20, gerando prejuízo ao suinocultor. Segundo os dados da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), a situação atual contrasta drasticamente com o ano anterior, quando os preços estavam, em média, 20% acima do custo. (Diário do Comércio

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/suinocultura-minas-gerais-prejuizos-queda-precos/

Espirradeira é proibida em Juiz de Fora

A cidade de Juiz de Fora deu um passo importante na proteção da saúde pública ao sancionar, no dia 24 de abril de 2026, a Lei nº 15.384/2026, que proíbe totalmente o cultivo, comercialização e doação da espirradeira (Nerium oleander). A norma foi publicada oficialmente na mesma data e já entrou em vigor, após aprovação pela Câmara Municipal e sanção do Executivo. A legislação prevê: Proibição em áreas públicas e privadas com circulação de pessoas; Fiscalização com prazo de adequação; Multa de R$ 1 mil por planta não removida; Penalidade dobrada em caso de reincidência. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/espirradeira-e-proibida-em-juiz-de-fora-entenda-os-riscos-da-planta-toxica-e-as-novas-regras

Unimontes prepara a Uniopen

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) já está em ritmo de organização para a terceira edição do Uniopen – Unimontes Aberta para Todos, que será realizada no próximo dia 12 de junho, no campus-sede da instituição, em Montes Claros. A expectativa é que o evento receba aproximadamente 5 mil visitantes, entre estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de toda a região. A iniciativa tem como principal objetivo aproximar a universidade da educação básica, oferecendo aos jovens a oportunidade de conhecer de perto a estrutura acadêmica, os cursos ofertados e as possibilidades de formação profissional disponíveis no ensino superior público. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/unimontes-prepara-terceira-edicao-do-uniopen-e-espera-reunir-cerca-de-5-mil-visitantes/

Teatro de Varginha é climatizado

O Theatro Municipal Capitólio, principal espaço cultural de Varginha e região, recebeu nesta sexta-feira (01/05) um presente à altura de sua importância histórica: a inauguração de um moderno sistema de climatização e a entrega de novos equipamentos. A solenidade, realizada no Dia do Trabalhador, reuniu autoridades municipais e integrantes da comunidade cultural da cidade. Houve a apresentação de estreia da Companhia de Dança da Filarmônica de Varginha, seguida pelo concerto da Orquestra Filarmônica de Varginha. (Varginha On Line)

https://www.varginhaonline.com.br/cidades/theatro-capitolio-varginha-climatizacao-inauguracao/

MP inaugura sede em Frutal

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inaugurou, no dia 30 de maio, a nova sede das Promotorias de Justiça de Frutal, no Triângulo Mineiro. O novo espaço oferece melhores condições de trabalho para membros, servidores e estagiários, além de garantir mais conforto e agilidade para a população que busca os serviços da instituição. Esta entrega faz parte de um cronograma de expansão que já contemplou outras cidades mineiras este ano. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/cotidiano/mpmg-inaugura-nova-sede-em-frutal/

FAB recebe ‘Esquilo’ de Itajubá

A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu recentemente mais uma unidade do helicóptero H125, mundialmente conhecido como Esquilo, produzido nas instalações da Helibras – subsidiária da Airbus Helicopters – em Itajubá. A entrega faz parte de um contrato firmado entre o Ministério da Defesa e a fabricante para a atualização e ampliação da frota de asas rotativas das Forças Armadas. O modelo entregue, designado pela FAB como TH-50, é amplamente utilizado para a instrução de novos pilotos, além de cumprir missões de ligação e observação. (Serra da Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/fab-recebe-nova-unidade-do-helicoptero-esquilo-produzido-em-itajuba

Beneficência Social completa 78 anos

Cumprindo sua missão de promover a saúde para todos, com serviço humanizado e de excelência, com equipe multidisciplinar comprometida com o bem-estar social. Mantendo o Hospital Bom Samaritano (HBS), o Hospital do Câncer de Valadares e Região, que está em pleno funcionamento há 26 anos, e a Clínica Bom Samaritano, há 37 anos, é referência assistencial para moradores de 128 municípios de todo Vale do Rio Doce, ou seja, uma população de mais de um milhão de habitantes. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/beneficencia-social-bom-samaritano-completa-78-anos/