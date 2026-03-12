Sebrae Minas lança cursos para ampliar a competitividade dos negócios no mercado editorial

SEBRAE – Divulgação

Iniciativa reúne cinco cursos on-line para quem quer transformar livros em negócio

O Brasil conta com mais de 54 mil empresas do mercado editorial, entre editoras de livros, livreiros, distribuidores e gráficas. Segundo levantamento divulgado pela Câmara Brasileira do Livro, a edição de livros possui o maior número de estabelecimentos do segmento, representando 77% do total.

Em um cenário cada vez mais conectado à economia criativa, autores precisam dominar temas como negociação de contratos, direitos autorais, marketing digital, estratégias de divulgação e o uso de inteligência artificial.

Para apoiar quem deseja profissionalizar sua atuação no setor, o Sebrae Minas lançou o programa Meu Negócio é o Livro, uma trilha de capacitação com cursos voltados à formação de autores, editores e profissionais ligados à cadeia produtiva do livro.

A iniciativa reúne cinco cursos on-line ao vivo, realizados ao longo de 2026, com conteúdos práticos que abordam desde a construção da narrativa até estratégias de posicionamento no mercado editorial.

As formações incluem técnicas de escrita, gestão de carreira e temas atuais do setor, como o uso de inteligência artificial em processos editoriais e a adaptação de obras literárias para o audiovisual. O objetivo é preparar autores e profissionais para um cenário em que a produção literária está cada vez mais integrada a diferentes áreas da economia criativa.

Confira abaixo os cursos disponíveis

Formação e Gestão de Carreira para Autores

Descrição: curso com abordagem prática que apresenta conceitos e ferramentas para que o autor aperfeiçoe sua escrita e amplie o público leitor. O conteúdo aborda desde a negociação de contratos até estratégias de chegada ao público-alvo.

Data: 14/4 a 21/7

Horário: 19h às 21h

Local: On-line via Zoom

Carga horária: 54 horas

Informações e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/campanha/meu-negocio-e-o-livro

Uso da Inteligência Artificial no Mercado Editorial

Descrição: formação voltada à aplicação da IA em processos editoriais, planejamento, produção de conteúdo, organização de fluxos e tomada de decisões, respeitando limites éticos, autorais e legais do setor.

Data: 22/4 a 11/5

Horário: 19h às 21h

Local: On-line via Zoom

Carga horária: 12 horas

Informações e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/campanha/meu-negocio-e-o-livro

Adaptação Literária para o Audiovisual

Descrição: curso introdutório que aborda teoria do roteiro e práticas de adaptação de obras literárias para produções audiovisuais, identificando o núcleo narrativo que pode ser transformado em roteiro.

Data: 11/5 a 27/7

Horário: 19h às 21h

Local: On-line via Zoom

Carga horária: 46 horas

Informações e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/campanha/meu-negocio-e-o-livro

Formação de Editores de Livros Infantis e Juvenis

Descrição: curso que apresenta os fundamentos da edição de livros para crianças e jovens, combinando aspectos teóricos, históricos e práticos para atuação no mercado editorial contemporâneo.

Data: 17/8 a 30/9

Horário: 19h às 21h

Local: On-line via Zoom

Carga horária: 28 horas

Informações e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/campanha/meu-negocio-e-o-livro

Oficina de Escrita Criativa: para quem tem a ideia, mas não sabe por onde começar

Descrição: formação voltada a pessoas que desejam escrever, mas enfrentam bloqueios criativos. O curso busca desmistificar o conceito de “dom da escrita” e enfatiza técnica, criatividade e construção de estilo próprio.

Data: 21/7 a 20/8

Horário: 19h às 21h

Local: On-line via Zoom

Carga horária: 20 horas

Informações e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/campanha/meu-negocio-e-o-livro