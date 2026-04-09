Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Saca de café mineiro alcança R$ 90 mil

O cafeicultor de Minas Gerais, Luiz Paulo Dias Pereira Filho, sempre gostou de inovação e a novidade atual é a produção de um café raro, de altíssima qualidade e bastante valorizado no mercado de luxo. O Coffea eugenioides, espécie ancestral do arábica, é cultivado na Fazenda Rarus, em Carmo de Minas, no Sul de Minas Gerais. Com uma produção de duas sacas por hectare, o café tem fila de espera no mercado e, no ano passado, a saca de 60 quilos foi negociada a R$ 90 mil. (Diário do Comércio)

Cesta dispara em Varginha

Pelo segundo mês consecutivo, o valor da cesta básica em Varginha registrou aumento significativo. No início de abril, o índice apresentou alta de 5,83% em comparação com o mesmo período do mês anterior, reforçando a pressão sobre o orçamento das famílias. Entre os produtos que mais contribuíram para essa elevação estão leite integral, banana, tomate, feijão carioquinha, arroz e batata. Por outro lado, açúcar refinado e café em pó foram os únicos itens que apresentaram queda nos preços. (Varginha Digital)

Uberaba adia subsídio ao transporte

A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) adiou, mais uma vez, a votação do Projeto de Lei (PL) 304/2026, que trata da concessão de subvenção econômica às concessionárias do transporte coletivo urbano. A decisão ocorreu após a aprovação de pedido de vista, apresentado ao final de uma sessão marcada por intensos debates entre vereadores da base governista e da oposição. Durante a reunião, o plenário rejeitou emenda modificativa encaminhada pelo líder do Executivo, que previa o aumento do valor do subsídio de R$26 milhões para R$29.031.778,50. (Jornal da Manhã)

Diamantina recebe Circuito Gastronômico

Diamantina celebra em 2026 sua riqueza cultural e culinária tradicional. De 23 de abril a 23 de maio, a cidade recebe a 1ª edição do ‘Circuito Gastronômico: cozinha garimpeira, histórias que se cruzam’, festival que reúne 15 pratos autorais criados por estabelecimentos locais a partir de consultorias do Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Inspirados pela ideia de garimpar, selecionar, transformar e valorizar o que há de mais precioso, os chefs e cozinheiros foram convidados a traduzir ingredientes, técnicas e histórias da região em experiências gastronômicas exclusivas para o evento. (Portal Silmara de Freitas)

Caratinga ganha mais núcleos

A regularização fundiária em Caratinga avançou ainda mais com a aprovação dos Estudos Técnicos Ambientais (ETA) de cinco núcleos urbanos informais: Bairro das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Rua Niterói e Vale do Sol I e II. Os pareceres emitidos pela Prefeitura Municipal atestam a viabilidade ambiental das áreas e autorizam a continuidade do processo de Reurb, etapa essencial para a titulação dos imóveis. O licenciamento ambiental, no contexto da Reurb, não tem caráter restritivo, mas corretivo. (Diário de Caratinga)

Fiemg Vale do Aço inaugura Galeria

Foi inaugurada na última segunda-feira (06/04), a Galeria de Presidentes da Fiemg Regional Vale do Aço, um espaço dedicado à memória, reconhecimento e à valorização das lideranças que contribuíram de forma decisiva para a construção e o fortalecimento da entidade na região. Idealizada pelo atual presidente regional, João Batista Alves, a galeria reforça os princípios, valores e a atuação da Fiemg em favor do setor produtivo e da sociedade do Vale do Aço, reconhecendo trajetórias que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento regional. (Portal Carlos Souto)

Machado faz torneio de pesca

O Lago Artificial de Machado foi palco, no último sábado (04), de mais uma edição do Torneio de Pesca de Barranco, evento que já se consolida como uma das principais atividades de lazer e integração do município. A iniciativa reuniu famílias, pescadores e visitantes em um dia marcado por participação expressiva, confraternização e incentivo à prática esportiva. (Folha Machadense)