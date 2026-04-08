Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Mortalidade infantil cai em Uberlândia

Em 2025, Uberlândia atingiu o menor índice de mortalidade infantil já registrado na série histórica do município. Dados da Prefeitura apontam que, no último ano, a taxa chegou a 8,0 óbitos para cada mil nascidos vivos. Ainda de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado, foram contabilizados 8.585 nascimentos e 69 óbitos de crianças com até um ano de idade. Em 2024, foram 7.936 nascimentos e 87 mortes, resultando em uma taxa de mortalidade de 10,96. Em 2023, o município obteve índice de 10,23, com 8.231 nascimentos e 87 óbitos. (Diário de Uberlândia)

200 mil sem energia por causa de acidentes

Pipas presas aos fios, galhos de árvores, postes danificados e objetos arremessados contra a rede elétrica estão entre as principais causas de interrupções no fornecimento de energia na área atendida pela Energisa Minas Rio. Somente em 2026, cerca de 200 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido por esse tipo de ocorrência na região. As situações reforçam o alerta para a importância da prevenção e dos cuidados diários com a fiação, especialmente em áreas urbanas e residenciais. (Gazeta de Muriaé)

ACIA aposta em capacitação com Sebrae

O MovimentACIA deu início ao seu primeiro programa de capacitação empresarial, o Move+ B2C, desenvolvido pelo Sebrae. A iniciativa representa mais um avanço do movimento, que tem como propósito fortalecer o comércio de Poços de Caldas por meio de ações práticas de desenvolvimento, conexão e geração de resultados para as empresas locais. Voltado ao aprimoramento da área comercial, o programa Move+ B2C tem foco em estratégias para aumento de vendas, melhoria de posicionamento no mercado e fortalecimento do relacionamento com o consumidor final. (Jornal Mantiqueira)

Construtora mineira sobe no ranking

O Grupo Patrimar avançou posições no ranking da Intec Brasil, um dos principais levantamentos do setor no País, que classifica construtoras com base na metragem construída e validada ao longo do ano. A construtora mineira mais uma vez se destaca na lista. Na edição mais recente, a companhia alcançou o segundo lugar em Minas Gerais, e subiu uma posição em relação ao levantamento anterior. Em 2025, o grupo registrou 972.925,43 metros quadrados de área em construção validada, indicador que reforça sua presença e ritmo de execução no Estado. (Cidade Conecta)

JF tem edição de Comida de Buteco

Começa na próxima semana a edição 2026 do Comida di Buteco em Juiz de Fora. O tradicional concurso de petiscos será realizado entre os dias 10 de abril e 3 de maio, com a participação de 40 bares, que disputam o título de melhor boteco da cidade. Neste ano, os participantes terão o desafio de criar receitas que, obrigatoriamente, tenham verdura como um dos ingredientes. O objetivo é valorizar a criatividade, o resgate de costumes e a gastronomia mineira. (RCWTV)

Divinópolis regulamenta delivery

Novas regras foram estabelecidas para a entrega de mercadorias de pequeno porte em condomínios residenciais e comerciais no município. A medida regulamenta a atuação de entregadores vinculados a plataformas digitais, empresas de logística e estabelecimentos comerciais, trazendo mudanças importantes tanto para os profissionais quanto para os consumidores. De acordo com a nova legislação, os entregadores não são mais obrigados a entrar nas áreas comuns dos condomínios nem a subir até a porta das unidades para realizar a entrega. (Jornal Agora)

Museu terá estação de memórias

Para preservar a memória ferroviária, que faz parte do patrimônio material e imaterial de diversos municípios, e também criar espaços para que as novas gerações conheçam a história da ferrovia, a VLI – administradora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) –, em parceria com a AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs e a administração municipal de Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, inaugura no próximo dia 10, às 10h, o Estação de Memórias de Itaúna, cidade que está no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (Folha do Povo)