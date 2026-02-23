Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Fábrica impulsiona produção de celulose

A produção da indústria de celulose, papel e produtos de papel em Minas Gerais registrou crescimento de 10,1% em 2025, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. O desempenho coloca o setor entre os destaques da indústria de transformação no Estado e tem no Triângulo Mineiro um de seus principais motores. Localizada entre os municípios de Indianópolis e Araguari, a fábrica da LD Celulose é considerada uma das maiores unidades de produção de celulose solúvel do mundo. (O Regionalzão)

Iprem perde 8 milhões no Master

O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre (IPREM) enfrenta um novo e grave revés financeiro, registrando um prejuízo de quase R$ 8 milhões em aplicações ligadas ao Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central. A informação foi divulgada pelo presidente do órgão, Daniel Ribeiro Vieira. O caso expõe mais um capítulo dos problemas envolvendo a gestão de investimentos do instituto, que já havia sofrido perdas significativas em aplicações realizadas entre 2011 e 2017 e agora vê parte de seu patrimônio ser corroído por desvalorizações decorrentes do colapso do banco. (O Debate)

Patos realiza cirurgia pós-bariátrica

Passados exatos dois anos, três meses e vinte e três dias desde o marco histórico das primeiras cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e a Prefeitura de Patos de Minas dão um novo passo fundamental na promoção da saúde pública. Na quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026, a instituição iniciou a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, consolidando o ciclo de tratamento integral para pacientes com obesidade. (Folha Patense)

Ex-prefeito tem contas irregulares

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer contundente contra o ex-prefeito de Timóteo, Douglas Willkys Alves Oliveira, em razão do déficit financeiro deixado ao final do exercício de 2024. A análise técnica concluiu que houve erro grosseiro na condução das contas públicas, com a inscrição irregular de restos a pagar no montante de R$ 8,58 milhões, sem a devida disponibilidade de caixa para honrar os compromissos assumidos. (Jornal dos Vales)

Sete Lagoas terá policlínica

Nesta segunda-feira (23), em Sete Lagoas, o assessor estratégico do Ministério da Saúde, Daniel Sucupira, participa da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova policlínica no município mineiro. Para fortalecer a assistência especializada no SUS, à nova unidade de saúde foram destinados R$30 milhões em recursos federais do Novo PAC, garantidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, serão entregues 14 ambulâncias do SAMU para reforçar o atendimento de urgência e emergência na região. (Diário de Sete Lagoas)

Vizinhança de bares e igrejas em debate

A possível revogação da lei municipal que, há quase cinco décadas, estabelece restrições à instalação de bares e estabelecimentos similares próximos a templos religiosos e hospitais segue causando repercussão em Conselheiro Lafaiete. Fontes ligadas ao vereador João Paulo Fernandes Resende, autor da proposta, indicam que ele deve retirar o projeto da pauta após a polêmica gerada. A aprovação do texto em primeira discussão provocou indignação, especialmente na comunidade católica, que se mobilizou contra a medida. A mudança enfrenta resistência política e social. (Correio da Cidade)

Hospital é o segundo em captação

O Hospital Dilson Godinho (HDG) encerrou o ano de 2025 com um importante avanço na área de doação de órgãos, consolidando seu papel essencial na promoção da vida, da solidariedade e da esperança. A Instituição registrou crescimento significativo no número de doações de córneas, alcançando a marca de 17 captações ao longo do ano passado, resultado que garantiu ao HDG o 2º lugar entre as unidades de saúde de Montes Claros, conforme ranking divulgado pela Organização de Procura de Órgãos de Montes Claros, com base nas estatísticas do sistema e-DOT. (Jornal de Notícias)