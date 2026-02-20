Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Mineradora adquire área em Araxá

A St George Mining anunciou um avanço estratégico na implantação de seu complexo de mineração em Minas Gerais. A mineradora adquiriu 166 hectares em Araxá, área destinada à instalação da planta industrial do Projeto Araxá, focado na produção global de nióbio e terras raras. O investimento total nas aquisições soma R$ 20 milhões. O terreno, localizado a menos de dois quilômetros da zona de concessão mineral, possui relevo plano e zoneamento compatível com a atividade minerária. (Clarim Net)

Solar do Tinoco será reinaugurado

O Museu Casa João e Israel Pinheiro, mantido pela Fundação João Pinheiro – FJP, será reinaugurado e aberto à população no próximo dia 22 de julho. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Leandro Gadelha, durante a sessão solene de entrega da “Comenda dos Emboabas”, realizada pela Prefeitura de Caeté a personalidades e instituições que contribuem com a cidade. O acervo permanente de objetos do museu, após processos de restauro, está sendo reorganizado. O objetivo é que os visitantes possam conhecer melhor a história de João e Israel Pinheiro de forma local, regional e nacional. (Jornal Opinião)

BR-040 terá 75 novos radares entre BH/JF

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a instalação de 75 novos radares fixos na BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora. A decisão foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, dia 13. Os equipamentos serão implantados ao longo de aproximadamente 230 quilômetros da rodovia administrada pela concessionária EPR Via Mineira. Conforme o cronograma previsto no contrato de concessão, todos os dispositivos deverão estar em funcionamento até agosto de 2026. (Correio da Cidade)

Galpão do Senai concluído em Timóteo

Foi concluída a obra do novo Galpão de Oficinas Técnicas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Timóteo. A estrutura representa um avanço para a educação profissional no município e deve ampliar a qualificação de mão de obra para o setor industrial da região. A visita às novas instalações ocorreu na última terça-feira (10), com a presença do prefeito Capitão Vítor Prado, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Heine Stuart, e de representantes do Senai e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. (Vox 97)

Minas testa o ‘refrigerante do bem’

O que antes era visto como um subproduto com alto potencial de descarte pode se transformar em uma bebida inovadora e nutritiva. Pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) avançam no desenvolvimento do chamado “Refrigerante do Bem”, uma bebida láctea carbonatada produzida à base de soro de leite e rica em nutrientes. A proposta, conduzida pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), prevê a criação de um produto que pode ser acidificado ou fermentado, com possibilidade de enriquecimento com proteínas, vitaminas e minerais, ao ampliar seu valor nutricional e funcional. (Cidade Conecta)

Racismo: TRT isenta clube de indenização

Um trabalhador do Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis recorreu à Justiça do Trabalho após denunciar racismo e discriminação política durante o contrato, mas o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) reformou a sentença e isentou o clube do pagamento de indenização por danos morais. O empregado afirmou que trabalhou no local entre outubro de 2021 e agosto de 2024 e, nesse período, recebeu ofensas de um gerente. (Portal Gerais)

Verdelândia recebe investimentos

Após investir R$ 10 milhões em 2024 para universalizar o saneamento básico em Verdelândia, no Norte de Minas, a Copasa inicia 2026 com aporte de mais R$ 2,2 milhões para obras de melhorias no sistema de esgotamento sanitário da cidade. De acordo com o gerente de Expansão da Copasa, Raul César Durães, o empreendimento vai gerar vários benefícios, como o aumento da capacidade de coleta e tratamento do esgoto, maior eficiência operacional, redução de impactos ambientais, melhoria das condições de saúde pública e maior conformidade com as normas regulatórias do setor. (Serra Geral News)