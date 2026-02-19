Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Expomontes tem 99% de reservas

A Expomontes 2026 já demonstra, meses antes de sua realização, a força econômica e a relevância estratégica que a consolidaram como a principal plataforma de negócios do Norte de Minas e uma das maiores feiras agropecuárias de Minas Gerais. A Central de Negócios atingiu a expressiva marca de 99% de reservas dos estandes, um resultado que reforça a confiança do mercado, a credibilidade do evento e o planejamento técnico conduzido pela Sociedade Rural de Montes Claros. A 52ª Expomontes acontece de 26 de junho a 5 de julho, reunindo produtores, empresários, investidores, instituições financeiras e representantes de diversos setores produtivos. (Gazeta Norte Mineira)

Valadares distribuirá kits escolares

A Prefeitura de Governador Valadares inicia, no fim deste mês, a entrega de kits escolares para estudantes da rede municipal de ensino. A ação vai beneficiar alunos desde a creche até o 9º ano do Ensino Fundamental, garantindo material completo para o ano letivo e aliviando o orçamento das famílias. Os kits contam com itens como mochilas, cadernos de capa dura, estojos, garrafas térmicas, além de materiais básicos de uso escolar. De acordo com a Prefeitura, os produtos são de alta qualidade e serão distribuídos conforme a faixa etária dos alunos. (Vem Vê GV)

Servidores terão reajuste de 4,5%

Os servidores da Prefeitura terão neste ano um reajuste salarial de 4,5%. O valor foi proposto pelo Executivo e os funcionários municipais decidiram, em assembleia, aceitar o percentual de aumento. A informação é do presidente do Sintramfor (Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga), Natanael Alves Gonzaga. Segundo ele, a proposta da Prefeitura foi apresentada aos servidores em assembleia realizada na quinta-feira, 12. “Sendo assim, encerramos as negociações sobre salários neste ano. É bom ressaltar que o sindicato não aceita ou rejeita proposta, e sim a assembleia, por isso a importância da participação de todos os servidores”, disse. (O Pergaminho)

Candidato defende região metropolitana do Triângulo

O pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo, esteve em Uberlândia e apresentou propostas estruturais para o Triângulo Mineiro e fez críticas ao modelo atual de gestão estadual. Azevedo explicou por que escolheu a região como uma das primeiras agendas fora da capital. “O Triângulo tem cerca de 10% da população de Minas e responde por quase 20% do PIB. Não dá para governar o estado olhando só de Belo Horizonte”, afirmou. Entre as propostas apresentadas, Gabriel Azevedo defendeu a criação imediata da Região Metropolitana do Triângulo e Alto Paranaíba. (Regionalzão)

Reaproveitamento de rejeitos é defendida

“É uma das decisões mais importantes para Itabira”, diz André Viana, ao defender o reaproveitamento de rejeitos de minério. Conselheiro do Codema, representante do Metabase, sustenta mineração circular como saída para empregos, tributos, segurança e meio ambiente. Na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema), realizada na quinta-feira (12), o conselheiro André Viana, presidente do Sindicato Metabase de Itabira e Região, destacou a relevância histórica do pedido de anuência da Vale para reaproveitar rejeitos minerais acumulados em suas barragens e diques. (Itabira Notícias)

Vale do Aço no Acorda Brasil

O ato Acorda Brasil, convocado para 1° de março, em São Paulo e Belo Horizonte, terá a participação de patriotas do Vale do Aço. A informação é da coordenação do Movimento Verde Amarelo, tradicional organizador dos conservadores para os eventos bolsonaristas nacionais. De acordo com Joel Souto, que integra a coordenação geral, “enquanto um grupo estará na Avenida Paulista, o outro marcará presença na Praça da Liberdade, protestando pacificamente contra o sequestro das instituições brasileiras pelo regime lulista”, comentou. (Conex 10)