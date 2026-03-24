População cobra recuperação da LMG-713

Foto: Em Tempo/Reprodução

COLUNA MG

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População cobra recuperação da LMG-713

Moradores de Serra dos Aimorés têm cobrado melhorias nas condições da rodovia LMG-713, via utilizada diariamente por quem precisa se deslocar entre o município e o Estado da Bahia. O trecho de cerca de 6 quilômetros da rodovia LMG-713, que liga o município de Serra dos Aimorés até a divisa com o estado da Bahia, tem sido alvo de críticas e reclamações constantes de motoristas e moradores da região. Diante das cobranças, a Prefeitura informa que a rodovia é de responsabilidade do Governo de Minas Gerais e que a manutenção deve ser realizada pelo DER-MG, não o município. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/populacao-cobra-recuperacao-da-lmg-713-em-serra-dos-aimores

Aeroportos do interior transportaram 260 mil

Impulsionada pelo desenvolvimento de polos econômicos do interior, a aviação regional em Minas Gerais transportou mais de 260 mil passageiros no primeiro bimestre deste ano. Em destaque, o aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro movimentou 186.371 passageiros entre janeiro e fevereiro, um crescimento de 16% frente ao mesmo período do ano passado. Já a maior queda foi notada no aeroporto de Goianá, na Zona da Mata, que recuou 34,6%, saindo de 27.164 embarques para 17.769. Os dados constam em relatório disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Diário do Comércio).

https://diariodocomercio.com.br/economia/aeroportos-interior-minas-gerais/

Fliaraxá terá nova fase estrutural

O Fliaraxá – Festival Literário Internacional de Araxá chega à sua 14ª edição entre os dias 14 e 17 de maio de 2026. O evento será sediado no Centro Cultural Uniaraxá, consolidando uma nova fase estrutural guiada pelo tema “Meu Lugar no Mundo”. Inspirado em ecossistemas de inovação como o festival americano SXSW, o Fliaraxá redesenhou sua programação em territórios de pensamento e trilhas de sentido, conectando literatura, tecnologia e questões contemporâneas à identidade mineira. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/fliaraxa-2026-debate-meu-lugar-no-mundo-e-celebra-centenario-de-milton-santos/

Manhuaçu desenvolve protótipos para Feira

Consolidada como um grande sucesso, a Feira Escolar da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Manhuaçu chega à sua quarta edição, neste ano de 2026. As escolas da rede estadual, atualmente, se encontram em fase de preparação, desenvolvendo os protótipos que serão apresentados na edição deste ano, prevista para maio. A iniciativa antecede a Feira Regional de Tecnologia, Inovação e Robótica Educacional (Fertece), promovida pela Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Manhuaçu. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/escolas-estaduais-da-sre-manhuacu-desenvolvem-prototipos-para-feira-escolar-2026/

Concessionária inicia operação na BR-356

Desde a última sexta-feira (20), os motoristas que trafegam pelas rodovias MG-262, MG-329 e BR-356, no trecho entre Ouro Preto e Mariana, vivem um novo ciclo de mobilidade. A concessionária Rota da Liberdade S.A. iniciou oficialmente suas operações no trecho de 190 quilômetros das estradas que conectam a Região Metropolitana de Belo Horizonte ao município de Rio Casca, na Zona da Mata, em Minas Gerais. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/concessionaria-rota-da-liberdade-inicia-operacao-de-trecho-da-br-356-entre-ouro-preto-e-mariana/

Feira de Juruaia ganha apoio

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, lançou, na quarta-feira (18), um edital de chamamento público que amplia as oportunidades de mercado para pequenos negócios do Arranjo Produtivo Local (APL) de lingerie de Juruaia e região. A iniciativa vai selecionar 20 empreendedores para participarem gratuitamente da 29ª Felinju – Feira de Moda e Lingerie de Juruaia, que será realizada entre os dias 23 e 25 de abril, no município. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/governo-de-minas-lanca-edital-para-participacao-gratuita-de-pequenos-negocios-de-juruaia-na-felinju/

Poços sedia Aberto do Brasil de Xadrez

Poços de Caldas foi palco de mais uma importante competição do calendário nacional do Aberto do Brasil de Xadrez, um dos torneios mais tradicionais da modalidade no país. O evento reuniu enxadristas profissionais e amadores de diversas regiões, consolidando o município como referência no desenvolvimento do esporte e na realização de competições de alto nível. O torneio contou com participantes de vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, além de atletas locais que representaram Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/03/24/pocos-de-caldas-sedia-aberto-do-brasil-de-xadrez-e-reune-competidores-de-todo-o-pais/